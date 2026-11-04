INAH halla restos humanos en tren Buenavista; podrían ser de la época de la Conquista

Como parte de los trabajos de salvamento arqueológico realizados en el trazo del Tren de Pasajeros Ciudad de México-Querétaro, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ubicaron un depósito de huesos humanos que, probablemente, fue un osario, cuya temporalidad podría ubicarse hacia el periodo posclásico tardío (1200-1519 d.C.) o en la etapa de contacto con los españoles (1519-1535 d.C.).

“El (pasado) 17 de septiembre, durante los trabajos de terraplén para el tendido de la vía ferroviaria en las inmediaciones de la terminal de Buenavista, en la Ciudad de México, se localizaron los primeros restos óseos y las excavaciones, realizadas bajo supervisión del INAH, tuvieron apoyo del proyecto de salvamento arqueológico coordinado por el arqueólogo Víctor Francisco Heredia Guillén”, detalló la dependencia en un comunicado.

De acuerdo con el testimonio del arqueólogo Josué Castillo Sánchez, “tras excavar 1.40 metros de profundidad, se hallaron cráneos, mandíbulas, partes de caderas, fragmentos de fémur, costillas y dientes. Posteriormente, más abajo se encontró el osario, correspondiente a un depósito funerario sin relación anatómica”.

Reproducir Durante los trabajos arqueológicos realizados en el barrio de Nonoalco, en la Ciudad de México, se descubrió un depósito funerario que podría corresponder a un osario prehispánico.

Hallazgos óseos y cerámicos en Nonoalco

Además, el especialista comentó que, hasta el momento se han contabilizado nueve osamentas, de las cuales, dos presentan modificaciones craneales, además de cinco mandíbulas y huesos grandes, como radios, tibias e iliacos, en buen estado de conservación.

Sin embargo, detalló que el tipo de alteraciones, así como la edad y sexo de los individuos, se determinarán tras su análisis en el Laboratorio de Antropología Física (LAF).

Especialistas del INAH ubicaron un depósito de huesos humanos en las inmediaciones de la terminal de Buenavista, en la Ciudad de México. Cortesía INAH

Los arqueólogos también informaron que, junto con el material óseo, se detectó cerámica asociada de la temporalidad Azteca III (1350-1520 d.C.) con características de índole doméstica, entre platos, ollas y salineras, vasijas para la extracción de sal en el antiguo lago de Texcoco”.

Especialistas del INAH ubicaron un depósito de huesos humanos en las inmediaciones de la terminal de Buenavista, en la Ciudad de México. Cortesía INAH

Así como siete malacates miniatura, un par de figurillas y lítica pulida, incluidos cuatro fragmentos de manos de metate y de mortero, además de navajillas, en su mayoría de obsidiana verde, posiblemente, procedente del yacimiento de la Sierra de las Navajas, en Hidalgo.

Análisis antropomórfico y traslado a laboratorios

“En conjunto —elementos óseos y cerámica— podrían corresponder a los últimos años del periodo prehispánico y a la época colonial (1535-1821). Esta hipótesis se refuerza con el hecho de que el hallazgo ocurrió dentro de lo que fue el calpulli de Nonoalco, uno de los 19 barrios prehispánicos del islote de Tlatelolco, lo que podría ofrecer información sobre las prácticas funerarias del momento”, explicó José Manuel Cervantes Pérez, encargado del LAF, en dicho comunicado.

Especialistas del INAH ubicaron un depósito de huesos humanos en las inmediaciones de la terminal de Buenavista, en la Ciudad de México. Cortesía INAH

Y agregó: “Los restos dan cuenta de prácticas funerarias. Tenemos reportes de que los osarios que se han encontrado en la Ciudad de México están relacionados con el periodo virreinal o, inclusive, con la etapa de contacto, pero también llama la atención que hay material de la época prehispánica”.

Por otro lado, la antropóloga física Abril Machain Castillo, encargada de la exhumación de los restos humanos, explicó que uno de los rasgos que atribuye el carácter de osario al hallazgo es que no se han encontrado piezas pequeñas o irregulares, sino aquellas que se pueden conservar, como cráneos y huesos largos.

Finalmente, el INAH explicó que luego de su registro in situ, los materiales fueron trasladados a los laboratorios de antropología física, lítica y cerámica del proyecto, ubicados en Tula de Allende y Tepeji del Río de Ocampo, en Hidalgo, donde pasarán por un proceso de limpieza y restauración, para su posterior análisis y resguardo.