Muere Arnaldo Coen, reconocido artista plástico mexicano, a los 86 años

Murió Arnaldo Coen, uno de los artistas mexicanos que logró hacerse de un lugar importante dentro del mundo de la pintura y la escultura gracias a su creatividad y a su manera de experimentar con diferentes técnicas. A lo largo de su carrera, sus obras llegaron a importantes museos y exposiciones tanto en México como en el extranjero.

El pintor formó parte de una generación de creadores que buscó nuevas formas de hacer arte y que se alejó de las tendencias que habían dominado durante varios años en México. Su trabajo también destacó por combinar distintas disciplinas, entre ellas la pintura, la música y la escultura.

Arnaldo Coen, artista visual.

Muere Arnaldo Coen a los 86 años

Este domingo 8 de noviembre se confirmó la muerte de Arnaldo Coen a los 86 años, una noticia que fue compartida por su esposa, Lourdes Sosa, quien también es galerista y durante los últimos años se encargó de impulsar el trabajo del artista.

A través de un comunicado publicado en las historias de Instagram de LS Galería, Sosa dio a conocer el fallecimiento de su esposo y le dedicó unas palabras en las que recordó su personalidad, su creatividad y la manera en que veía la vida.

“Con profundo amor y tristeza les comparto que hoy Arnaldo Coen emprendió un nuevo viaje. Su espíritu libre se funde ahora con el gran misterio de la existencia que tanto lo fascinó y que exploró en cada una de sus obras”, declaró.

Tercero Díaz/ Cuartoscuro

En su despedida, la galerista también agradeció “cada instante compartido” con el pintor, con quien compartió una parte importante de su vida.

“Nos deja su creatividad, su curiosidad infinita, su humor, su inteligencia y su mirada”, agregó.

Captura de pantalla

Hasta el momento, en la información compartida no se han dado a conocer las causas de la muerte del artista mexicano.

INBAL lamenta la muerte de Arnaldo Coen

Tras confirmarse su fallecimiento, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) publicó un mensaje en sus redes sociales para despedir al pintor y recordar algunas de sus aportaciones al arte mexicano.

La institución destacó su participación en la Generación de la Ruptura, así como su papel como fundador del Salón Independiente, un grupo que reunió a varios artistas interesados en experimentar con nuevas propuestas.

“El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamenta el sensible fallecimiento de Arnaldo Coen, artista visual, integrante de la Generación de la Ruptura y fundador del Salón Independiente. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014 y la Medalla Bellas Artes 2022 en Artes Visuales. Fue miembro de número de la Academia de Artes. Su libertad creativa y vocación experimental ampliaron los vínculos entre la pintura, el espacio y la música, y dejaron una huella en diversas generaciones de artistas. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad artística.”

¿Quién fue Arnaldo Coen?

Originario de la Ciudad de México, Arnaldo Coen nació el 10 de junio de 1940 y desde pequeño tuvo contacto con el mundo artístico debido a que sus padres se dedicaban profesionalmente a la música.

Con el paso del tiempo encontró en la pintura una manera de expresar sus ideas. Durante su adolescencia conoció a Diego Rivera, uno de los muralistas más importantes de México, quien lo animó a estudiar y dedicarse a pintar.

Tercero Díaz/ Cuartoscuro

Con los años, Coen comenzó a desarrollar un estilo propio y se integró a la Generación de la Ruptura, movimiento artístico que buscaba alejarse de las propuestas tradicionales del muralismo mexicano.

También participó en la creación del Salón Independiente, junto con artistas como Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, Helen Escobedo y Gilberto Aceves Navarro.

¿Qué premios recibió Arnaldo Coen durante su carrera?

Gracias a su trabajo, el artista mexicano logró presentar sus obras en importantes recintos culturales, entre ellos el Museo de Arte Moderno y el Museo del Palacio de Bellas Artes.

Su talento también llegó al extranjero, ya que participó en Documenta V, una exposición internacional de arte realizada en Alemania.

Aunque la pintura fue una de sus principales actividades, Coen no se limitó a ella. A lo largo de su carrera también trabajó con esculturas y collages, además de explorar la relación entre el arte visual y la música.

Entre los reconocimientos más importantes que recibió se encuentran el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2014 y la Medalla Bellas Artes 2022 en Artes Visuales.

Asimismo, fue miembro de número de la Academia de Artes, una distinción que reflejó su trayectoria y sus aportaciones a la cultura mexicana.