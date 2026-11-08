Iturbide transforma y da vida a la luz en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo

La exposición Cuando habla la luz, de la reconocida fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, que reúne 115 imágenes realizadas entre 1972 y 2017, se exhibe en Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, de Cuernavaca (Morelos), hasta el próximo 24 de enero.

Curada por Juan Rafael Coronel Rivera, en colaboración con Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, la muestra ofrece un recorrido por más de cuatro décadas de producción artística de quien es considerada la máxima exponente de la fotografía mexicana contemporánea.

A través de una selección de imágenes emblemáticas y series vitales, la muestra revela la singular mirada con la que Iturbide ha documentado la identidad, las tradiciones, los rituales y la riqueza cultural de México.

La presentación de esta propuesta en Morelos coincide con un momento particularmente significativo en la trayectoria de la artista, quien fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2025, informó el organismo en un comunicado.

La mirada de Graciela Iturbide sobre México

Las fotografías de Iturbide conforman un universo visual donde convergen la realidad y el sueño, la vida y la muerte, lo cotidiano y lo extraordinario. “Su trabajo ha contribuido de manera decisiva al conocimiento y la preservación de las tradiciones y costumbres de distintas comunidades mexicanas, consolidando un legado artístico de alcance internacional”, apuntó el documento.

La muestra incluye algunas de las imágenes más icónicas de la fotógrafa, entre ellas Nuestra señora de las iguanas (1979) y Mujer ángel, de ese mismo año, que se han convertido en referentes fundamentales de la fotografía contemporánea.

El público podrá apreciar fotografías de la serie El baño de Frida, realizada durante la reapertura de un espacio de la Casa Azul de Frida Kahlo, donde permanecieron resguardados durante décadas objetos y documentos personales de la artista.

Una exposición con trayectoria nacional

Cuando habla la luz fue presentada por primera vez en 2018 en el Palacio de Iturbide, en la Ciudad de México. Desde entonces, ha recorrido importantes sedes culturales del país.

Graciela Iturbide no sólo ha retratado los distintos aspectos de la sociedad mexicana, sino que ha capturado su esencia a través de su lente, transformando cada momento en un acto de memoria y belleza profunda.

“Para Banamex es un orgullo difundir esta obra, la cual enriquece el patrimonio cultural de nuestro país y refuerza nuestro compromiso con la preservación y difusión del arte mexicano”, destacó Andrés Albo, director de Compromiso Social Banamex.

Esta exposición acerca al público a la obra de “una creadora cuya mirada ha trascendido fronteras y ha contribuido a construir una memoria visual indispensable de México”, concluyó.

*mcam