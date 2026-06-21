El INAH aclara que el evento de FIFA buscó promover el patrimonio

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) publicó ayer una tarjeta informativa, en la que aclaró que el evento celebrado el pasado 10 de junio en el Alcázar del Castillo de Chapultepec fue con fines de promoción cultural.

Detalló que la actividad, organizada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), ante más de 200 representantes de diversos países, “buscó promover el patrimonio cultural nacional en el marco de la Copa Mundial”.

Asimismo, especificó que la FIFA costeó la organización y el pago de derechos por un monto superior a un millón de pesos.

El INAH destacó que el evento “cumplió con la normatividad aplicable para el uso de ese tipo de espacios, y con las medidas necesarias para garantizar la preservación del inmueble patrimonial”.

La dependencia concluyó que “este recinto, testigo de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional, ha sido también sede de importantes encuentros culturales, académicos y diplomáticos, tanto de carácter nacional como internacional”.

Lo anterior en respuesta a que en la semana la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el monto de la renta del Castillo de Chapultepec para la cena de gala previa a la inauguración del Mundial.