Procesan a un hombre por dañar monumento histórico en Oaxaca

OAXACA, Oax.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones por el probable delito de daños a monumentos históricos, en contra de Enrique “N”, quien fue llevado a proceso penal, por esta institución en Oaxaca.

A través de una comunicación, la Fiscalía General de la República informó que el señalado realizó reparaciones en un monumento histórico, conocido como el Palacio Federal, antiguo Palacio Arzobispal en la época Virreinal, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad capital. Durante este proceso habría causado daños arquitectónicos al inmueble, al ocupar materiales distintos a los autorizados.

Luego de integrar la investigación, la Fiscalía Federal de la República obtuvo de un juez federal la vinculación a proceso contra Enrique “N”, y tres meses de investigación complementaria. La dependencia señaló que

a la persona mencionada se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, apuntó.

Actualmente el Palacio Arzobispal de Oaxaca es sede de oficinas del gobierno federal. Foto: Cortesía FGR.

La antigua sede Episcopal data de 1895 y está ubicada en el número 709 de la Avenida Independencia, justo en el costado de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Este inmueble fue ocupada a lo largo de años no sólo como residencia de los obispos, sino que tuvo diversas funciones, en un principio como fundición de cañones, para después ser oficina telegráfica y postal, centro escolar, imprenta estatal, salón de sesiones del ayuntamiento y, en la actualidad, sede de oficinas del gobierno federal.

Finalmente, la FGR reafirmó que protege el patrimonio histórico, arqueológico y artístico persiguiendo delitos federales como el saqueo, la venta ilícita y el tráfico de piezas.

Esta labor se hace en colaboración directa con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura.