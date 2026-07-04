Andrés Mijes plantea reestructuración de política cultural en Nuevo León

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, se reunió en el Barrio Antiguo de Monterrey con un grupo de artistas, escritores, músicos, actores, coreógrafos y promotores culturales para evaluar las necesidades actuales de la política cultural de Nuevo León.

Durante el encuentro, los representantes de las distintas disciplinas expusieron sus críticas hacia las acciones que ejecuta el Gobierno estatal en la materia, y señalaron la urgencia de reorientar el presupuesto y los programas públicos.

En su intervención, Mijes, en su calidad de aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, afirmó que el rescate de la cultura es indispensable para generar identidad, cohesión social y oportunidades de desarrollo en la entidad.

El funcionario argumentó que el arte y la expresión cultural forman parte de los pilares del modelo denominado 4T Norteña, cuyo objetivo es la reconstrucción del tejido comunitario.

“No hay transformación, no hay una verdadera transformación, si no le transformamos la mente a la gente, para mí es muy importante la revalorización de nuestros artistas, se necesita apoyarlos, promoverlos, impulsarlos, financiarlos”, señaló Andrés Mijes.

Mijes es un aspirante de Morena a ser candidato a gobernador de la entidad. Especial

Al evento asistieron creadores y directivos del sector, entre quienes destacaron Bárbara Herrera, presidenta de la Escuela Superior de Música y Danza; los escritores Armando Alanís y Gabriela Riveros, así como el promotor cultural Antonio Pichardo.

Los asistentes enfatizaron la necesidad de institucionalizar un orden administrativo que devuelva la relevancia al sector. Ante esto, el edil cuestionó las dinámicas con las que se han manejado los organismos públicos de cultura.

“¿Qué ha pasado en el Gobierno? es que muchas áreas del Gobierno se vuelven un botín, ¿Cómo han permitido que se maneje así la cultura? ¿Qué hay que hacer? Hay que meter orden”, expresó Mijes.

Al cierre de la reunión, el aspirante reiteró que mantendrá las mesas de diálogo con los diferentes sectores sociales con el fin de integrar sus demandas en la construcción del proyecto ejecutivo estatal.