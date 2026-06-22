Frenan construcción de plaza comercial en el sitio arqueológico Los Ahuehuetes

El Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión definitiva de la construcción de una plaza comercial en el sitio arqueológico Los Ahuehuetes, en Texcoco, Estado de México, luego de que ciudadanos interpusieran un juicio de amparo para la protección de los vestigios prehispánicos del que fuera uno de los jardines del poeta Nezahualcóyotl.

La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, al resolver el recurso de revisión incidental 125/2026, en donde se señala que la licencia de construcción otorgada por las autoridades municipales de Texcoco afecta un inmueble considerado monumento arqueológico, conforme a la legislación federal.

De acuerdo con un comunicado emitido por los promoventes, esta medida cautelar “establece que deberán detenerse los trabajos realizados en el predio controvertido hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio principal, garantizando así la preservación del bien cultural”.

De acuerdo con un informe de salvamento arqueológico realizado por el INAH en 2006, los hallazgos reportados por los expertos confirman que en dicho predio existieron jardines que el tlatoani Nezahualcóyotl mandó a construir durante el siglo XV. Reyna Paz Avendaño

Dentro de la demanda de amparo, los habitantes texcocanos atribuyen a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Texcoco el otorgamiento de licencias y permisos de construcción que presuntamente vulneran el régimen jurídico de protección aplicable al sitio arqueológico Los Ahuehuetes.

Vestigios del jardín de Nezahualcóyotl

Por lo tanto, demandan acciones jurídicas para las autoridades municipales que procedieron fuera de su ámbito al autorizar intervenciones en un predio sujeto a regulación federal y bajo la tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

De acuerdo con un informe de salvamento arqueológico realizado por el INAH en 2006, los hallazgos reportados por los expertos confirman que en dicho predio existieron jardines que el tlatoani Nezahualcóyotl mandó a construir durante el siglo XV. Reyna Paz Avendaño

También reclaman omisiones relacionadas con la vigilancia, protección y cumplimiento de la normatividad en materia de patrimonio arqueológico.

De acuerdo con un informe de salvamento arqueológico realizado por el INAH en 2006, los hallazgos reportados por los expertos (un sistema hidráulico, muros de mampostería de un acueducto, canales, restos óseos de un infante y fragmentos de obsidiana) confirman que en dicho predio existieron jardines que el tlatoani Nezahualcóyotl mandó a construir durante el siglo XV.

Ciudadanía y contradicciones judiciales

Ciudadanos lograron una suspensión definitiva en favor de los jardines de Nezahualcóyotl. Reyna Paz Avendaño

Los promoventes también resaltaron que el Tribunal reconoció a la ciudadanía como figura legal ante la defensa de un bien patrimonial. “Destacó que el sitio objeto de controversia constituye un bien nacional sujeto al régimen de dominio público de la Federación, circunstancia que justifica una protección reforzada y permite la intervención de la ciudadanía cuando exista riesgo de afectación”, indicaron en el comunicado.

A través de una petición en Change.org, los ciudadanos texcocanos piden transparencia en la resolución del juicio de amparo 1428/2025-VIII, en manos del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México. En dicho expediente, sobre la protección de Los Ahuehuetes, el juez federal negó la suspensión definitiva mediante resolución el 2 de junio de 2026, argumentando que no era jurídicamente procedente conceder una medida cautelar, contrario a la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito .

Entre los argumentos de dicha negativa, los quejosos denuncian que los jueces les señalaron que no son autoridades competentes para dictar suspensión de obras, que no pueden reconocer a las personas representantes comunes, por lo que tienen que firmar todas las personas quejosas; que las copias de identificación de los promoventes no son legibles y que no pueden reconocer las tesis en materia ambiental y cultural relacionadas con Los Ahuehuetes y áreas circundantes en el Oriente del Estado de México.