Piden resarcir daños en sitio Ahuehuetes Tetzcoco; Estado de México

Vecinos de Texcoco informaron que, con el acompañamiento del despacho Artículo 27, continúan tramitando recursos jurídicos para defender los vestigios arqueológicos del sitio Ahuehuetes Tetzcoco, así como su flora y su fauna, que durante la época prehispánica formó parte de los jardines de Nezahualcóyotl, en donde se ha construido una plaza comercial (Excélsior, 19/09/2025), por lo que pidieron a las autoridades tomar decisiones “apegadas a la legalidad”.

“Desde agosto de 2006, diversos colectivos culturales, ambientales, ciudadanos y activistas del oriente del Estado de México nos hemos organizado para preservar los vestigios del palacio Ahuehuetitlan –atribuido a Nezahualcóyotl por las fuentes históricas–, ubicado en la cabecera municipal de Texcoco.

“(Sin embargo), en estos 20 años, las políticas públicas sobre planeación urbana, cultura y medio ambiente han puesto en peligro su supervivencia, a pesar de ser un sitio inscrito en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos del INAH con folio real 2ASA00025414”.

Ante esta situación, los vecinos de la zona informaron que el primer amparo fue aceptado el pasado 30 de enero, “después de que el Segundo Tribunal Colegiado resolviera que nuestro interés en la preservación del espacio es legítimo”; el segundo no fue aceptado por cuestiones administrativas, y el tercero está actualmente en el juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de México y está próximo a discutirse”.

Ante esto, pidieron a los jueces involucrados en la evaluación del caso que impartan justicia de manera objetiva y apegados a la legalidad, tomando en cuenta los argumentos a favor de Ahuehuetitlan.

El dato

Dos décadas de lucha

· Desde agosto de 2006, colectivos culturales, ambientales y ciudadanos se organizaron para preservar los vestigios del palacio Ahuehuetitlan, atribuido al rey poeta Nezahualcóyotl.