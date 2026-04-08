Feria del Taco en CDMX, ¿cuándo y dónde disfrutar los de suadero, pastor y otros?

La Feria del Taco está próxima a realizarse en la Ciudad de México (CDMX), con una variedad gastronómica que va desde los clásicos de suadero hasta pastor, carnitas y otras especialidades como alambres.

Si eres fan de los tacos, este evento te va a interesar, puesto que la Feria regresa como uno de los eventos gastronómicos más esperados en la capital del país, ideal para un plan familiar o con amigos.

¿Cuándo y dónde será la Feria del Taco en CDMX?

Feria del Taco 2026 en CDMX. Especial

La Secretaría de Turismo de la CDMX confirmó que este 2026 la Feria del Taco se realizará en la alcaldía Cuajimalpa, los días 15, 16 y 17 de mayo.

Encuentra una gran variedad de tacos en este encuentro de especialistas de esta región de la capital”, menciona la invitación publicada por la Secretaría de Turismo.

El evento tendrá lugar en la explanada de la demarcación antes mencionada, ubicada en la avenida Juárez, en un horario de 11:00 a 21:00 horas.

Además de la gran variedad de tacos que habrá, los asistentes podrán participar en una votación para elegir al mejor taco ‘del rumbo’.

En ediciones anteriores, este espacio se ha convertido en un verdadero paraíso del antojo, con puestos de comida, música en vivo y actividades culturales.

Variedad de tacos en la feria de Cuajimalpa

En este lugar se concentrarán los mejores tacos, desde los clásicos hasta las opciones más elaboradas. Los asistentes podrán degustar:

Tacos al pastor

Suadero y bistec

Carnitas y barbacoa

Tacos de canasta

Campechanos y de alambre

Debes saber que el evento suele reunir a taquerías locales, lo que también impulsa la economía de la zona.

La entrada es gratuita, pero cada visitante paga lo que consuma, por lo que puedes armar tu recorrido gastronómico a tu ritmo.

Para llegar se puede tomar el camión a Tinajas desde Metro Tacubaya y bajar en el Jardín Hidalgo de Cuajimalpa. Desde allí, únicamente es necesario caminar alrededor de 3 minutos.

Cabe destacar que, en la edición anterior, realizada en 2025, se reunieron un total de 22 taquerías participantes, por lo que se espera contar con una cantidad similar, además de grupos musicales y eventos artísticos.

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