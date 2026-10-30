El MUPO celebra  Día de Muertos con cuatro exposiciones de arte en Oaxaca

OAXACA, Oax.— Cuatro exposiciones de escultura, pintura, tallas en madera y gráfica presentará el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo) para conmemorar la temporada de Día de Muertos, a partir de hoy en sus instalaciones de avenida Independencia 607, en el corazón el Centro Histórico de Oaxaca.

En estas fechas significativas se presenta La cosecha del año, exposición que presenta 350 obras del escultor Claudio Jerónimo que integran un tzompantli monumental trabajado en cerámica realizada en alta temperatura. Además, el pintor y escultor Guillermo Pacheco presentará Del trazo a la materia, escultura en la que a pedido de la Fundación Nancarrow O’Gorman interpreta el edificio de la Biblioteca Central Ciudad Universitaria de la UNAM.

El escultor Claudio Jerónimo presenta "La cosecha del año" un tzompantli integrado por 350 piezas. Foto: Cortesía Museo de los Pintores Oaxaqueños.

El artista presentará esta obra en Oaxaca antes de enviarla a la Ciudad de México para que integre la colección del Museo Juan O’Gorman, en la capital del país.

Por su parte, la pintora y escultora zacatecana Andrea Duarte presenta la muestra de pintura y escultura Andrea Du Arte, integrada por 17 obras pictóricas y cinco esculturas en fibra de vidrio que ha trabajado en Oaxaca desde 2023.

Además, el escultor Efraín Fuentes presentará seis tallas en madera de copal decoradas en su taller de San Martín Tilcajete, así como ocho grabados que elaboró en el Taller de Gráfica Popular del maestro Oswaldo Ramírez en la ciudad de Oaxaca.

Finalmente, el Mupo recupera una colección de gráfica realizada en el desaparecido centro de creación artística La Curtiduría, fundado por Demián Flores, que se realizó en 2007 como un acto de resistencia civil pacífica frente al movimiento magisterial-popular de 2006 en Oaxaca.

La carpeta contiene 38 serigrafías y grabados de diversos artistas para rendir homenaje a José Guadalupe Posada y a su crítica social. En el proyecto colaboraron creadores como Francisco Toledo, Sergio Hernández, Demián Flores y Alejandro Santiago, entre otros.