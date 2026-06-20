Mozart vuelve a hacer historia: descubren composiciones inéditas en París

Uno de los compositores más importantes de la música clásica es, sin duda, Wolfgang Amadeus Mozart. A lo largo de su vida creó más de 600 obras que marcaron la historia y que continúan cautivando a generaciones enteras.

Ahora, el legado del músico austriaco vuelve a sorprender al mundo tras el hallazgo de un cuaderno de composición inédito que contiene piezas nunca antes interpretadas y que serán ejecutadas por primera vez por la Orquesta Filarmónica de Radio France.

Este valioso manuscrito fue encontrado por un conservador de la Biblioteca Nacional de Francia (BNF) en París, convirtiéndose en uno de los descubrimientos más importantes relacionados con Mozart en los últimos años.

Hallan en París un manuscrito inédito de Mozart

El hallazgo fue realizado por François-Pierre Goy el pasado 2 de febrero, mientras revisaba diversos documentos conservados en la Biblioteca Nacional de Francia.

Al examinar el cuaderno, el especialista identificó sellos y características que coincidían con la copia francesa del "Concierto para flauta y arpa", una de las obras más conocidas del compositor austriaco. Esta coincidencia reforzó la hipótesis de que se trataba de un material auténtico de Mozart.

Tras un minucioso proceso de análisis y peritaje, el manuscrito fue validado oficialmente por la Biblioteca Mozartiana de la Fundación Mozarteum de Salzburgo, una de las instituciones más importantes dedicadas al estudio y preservación de la obra del compositor.

¿Qué contiene el manuscrito inédito de Mozart?

El documento corresponde a un manuscrito autógrafo que reúne siete piezas para arpa y flauta, un descubrimiento que expertos han calificado como excepcional.

Gilles Pécout, director de la Biblioteca Nacional de Francia, señaló que se trata de un hallazgo de gran relevancia para la historia de la música.

Además, el cuaderno reúne una docena de ejercicios y lecciones de composición que ofrecen una mirada única al proceso creativo del músico. Los especialistas consideran que este documento también permite conocer más sobre la última estancia de Mozart en París, ocurrida en 1778.

Durante ese periodo, el compositor impartió clases a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes. El manuscrito refleja precisamente esa relación académica, ya que Mozart escribió las partes destinadas al arpa, mientras que su alumna se encargó de las secciones para flauta.

Este trabajo conjunto ofrece una valiosa ventana a la dinámica de enseñanza del compositor y a una faceta poco conocida de su vida.

Hallan cuaderno perdido de Mozart con obras nunca antes escuchadas Fotos: AFP

Interpretarán por primera vez las piezas inéditas de Mozart

Tras este importante descubrimiento, las siete piezas inéditas serán interpretadas públicamente por primera vez durante la Fiesta de la Música en Francia.

Los asistentes podrán disfrutar de cerca de 20 minutos de música nunca antes escuchada, en un concierto que promete convertirse en un acontecimiento histórico para los amantes de la música clásica.

Esta presentación representa una oportunidad única para escuchar composiciones desconocidas de uno de los genios más influyentes de todos los tiempos.

Hallan cuaderno perdido de Mozart con obras nunca antes escuchadas Fotos: AFP

Más de dos siglos después de su muerte, Mozart continúa siendo una figura fundamental en la historia de la música. Sus obras siguen interpretándose en todo el mundo y este hallazgo demuestra que su legado aún guarda sorpresas capaces de emocionar a expertos y aficionados por igual.

Con información de AFP