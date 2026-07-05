Estudiantes organizan el Bazar FM para recaudar fondos y reinstalar la antena
Colectivos estudiantiles organizan el Bazar FM para recaudar el millón de pesos necesario para reconstruir la antena de la histórica Radio Teocelo
La solidaridad universitaria tomó la batuta para devolverle a Radio Teocelo su capacidad de transmisión. Tras el colapso de su torre de antena el pasado 15 de junio, provocado por una tromba, colectivos estudiantiles y jóvenes activistas lanzaron el Bazar FM, iniciativa destinada a recaudar fondos para reconstruir esta histórica emisora comunitaria, referente cultural y social desde 1965.
La estación, una de las más antiguas y arraigadas de la región cafetalera, requiere más de un millón de pesos para reinstalar su antena.
Plataforma de resistencia cultural y apoyo ciudadano
El bazar, realizado este fin de semana, funciona como plataforma de resistencia cultural: transmisiones especiales, bandas locales y voluntariado juvenil buscan movilizar a la ciudadanía, los emprendedores y artistas para sumar aportaciones económicas o donaciones en especie.
El esfuerzo estudiantil se integra a la estrategia de recuperación de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, que mantiene abierta la cuenta BBVA 0101365312 / CLABE 012853001013653125 para donativos, con el compromiso de transparentar el uso de los recursos.
Aliados como el Grupo Multisectorial y la red continental ALER difunden la emergencia, subrayando el valor de la radio como bien público.
Operación precaria y el reto del alcance histórico
Aunque la antena cayó, la emisora opera de forma precaria en FM 106.5, con 150 watts, y fortalece su presencia digital para no perder contacto con sus comunidades.
El director Marco Antonio Domínguez destaca que la salud institucional es sólida gracias al respaldo de la audiencia; pero recuperar el alcance histórico –más de 20 municipios– exige una suma mayor de voluntades.
La comunidad local y digital permanece atenta a los informes técnicos y financieros, confiando en que el Bazar FM sea el motor que permita a Radio Teocelo volver a escucharse con la fuerza de sus más de seis décadas de historia.