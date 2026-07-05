Estudiantes organizan el Bazar FM para recaudar fondos y reinstalar la antena

La solidaridad universitaria tomó la batuta para devolverle a Radio Teocelo su capacidad de transmisión. Tras el colapso de su torre de antena el pasado 15 de junio, provocado por una tromba, colectivos estudiantiles y jóvenes activistas lanzaron el Bazar FM, iniciativa destinada a recaudar fondos para reconstruir esta histórica emisora comunitaria, referente cultural y social desde 1965.

La estación, una de las más antiguas y arraigadas de la región cafetalera, requiere más de un millón de pesos para reinstalar su antena.

La antena colapsada de Radio Teocelo. Foto: Radio Teocelo

Plataforma de resistencia cultural y apoyo ciudadano

El bazar, realizado este fin de semana, funciona como plataforma de resistencia cultural: transmisiones especiales, bandas locales y voluntariado juvenil buscan movilizar a la ciudadanía, los emprendedores y artistas para sumar aportaciones económicas o donaciones en especie.

Un grupo de estudiantes puso en marcha Bazar FM. Foto: Radio Teocelo

El esfuerzo estudiantil se integra a la estrategia de recuperación de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, que mantiene abierta la cuenta BBVA 0101365312 / CLABE 012853001013653125 para donativos, con el compromiso de transparentar el uso de los recursos.

Aliados como el Grupo Multisectorial y la red continental ALER difunden la emergencia, subrayando el valor de la radio como bien público.

Operación precaria y el reto del alcance histórico

Aunque la antena cayó, la emisora opera de forma precaria en FM 106.5, con 150 watts, y fortalece su presencia digital para no perder contacto con sus comunidades.

La operación de Radio Teocelo espera continuar. Foto: Radio Teocelo

El director Marco Antonio Domínguez destaca que la salud institucional es sólida gracias al respaldo de la audiencia; pero recuperar el alcance histórico –más de 20 municipios– exige una suma mayor de voluntades.

La comunidad local y digital permanece atenta a los informes técnicos y financieros, confiando en que el Bazar FM sea el motor que permita a Radio Teocelo volver a escucharse con la fuerza de sus más de seis décadas de historia.