Guillermo Arriaga cumpliría 100 años: el tesoro documental que mantiene vivo su legado

Sobre una mesa del CENIDI Danza se observan fotografías, bocetos, partituras, programas de mano y documentos familiares. A un costado, una pesada falda roja permanece intacta después de décadas de funciones. Estas son apenas algunas de las piezas que integran el Fondo Documental Guillermo Arriaga.

A cien años del nacimiento del bailarín, coreógrafo, maestro, promotor cultural y creador de instituciones —conmemorados ayer—, estos objetos cuentan la historia de un artista cuya obra sigue en movimiento y cuya memoria permanece vigente.

Un referente de la danza mexicana

Guillermo Arriaga (1926-2014) ocupa un lugar excepcional en la historia cultural de México. Fue uno de los principales impulsores de la preservación de la memoria dancística del país y una figura decisiva en la consolidación de la danza moderna mexicana.

Para Margarita Tortajada, historiadora de la danza moderna mexicana, Arriaga desempeñó un papel fundamental en la construcción de un lenguaje escénico capaz de expresar la identidad nacional.

GUILLERMO ARRIAGA INBA

"Se trataba de representar a la patria en el cuerpo individual de los bailarines, pero hablar al mismo tiempo del gran cuerpo social de México", explica al referirse a Zapata, coreografía estrenada en 1953 durante el IV Festival Mundial de la Juventud, celebrado en Bucarest, Rumania. La obra, con música de José Pablo Moncayo y escenografía de Miguel Covarrubias, es considerada un emblema de la danza moderna nacionalista.

Un archivo que revela nuevas facetas

El legado de Guillermo Arriaga va más allá de la coreografía. Abarca la formación de generaciones de bailarines, la consolidación institucional de la danza, la creación del Premio Nacional de Danza que hoy lleva su nombre y un valioso acervo documental integrado por 18 mil 600 piezas.

El fondo reúne fotografías, bocetos, partituras, programas de mano, documentos familiares y registros de su trayectoria artística, materiales que permiten conocer nuevas facetas de su vida y obra.

GUILLERMO ARRIAGA INBA

El archivo también revela un aspecto poco conocido de su carrera: su faceta como compositor. Arriaga escribió alrededor de dos mil canciones, muchas de ellas inéditas. Una de las pocas que llegó al público fue Cómo haré para entender, interpretada por Camilo Sesto con acompañamiento de mariachi durante la década de 1970, muestra de una creatividad que trascendía los escenarios de la danza.

Homenajes por su centenario

Para conmemorar el centenario de su nacimiento, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México realizará diversos homenajes, entre ellos una exposición documental, la publicación de un libro conmemorativo y la incorporación de su fondo al nuevo repositorio digital del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Como parte de estas actividades, Margarita Tortajada participará el próximo 7 de julio en la mesa "Centenario de Guillermo Arriaga", que se llevará a cabo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

GUILLERMO ARRIAGA INBA

Asimismo, el 1 de septiembre, durante la final del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, la Compañía Nacional de Danza presentará el remontaje de la emblemática coreografía Zapata, una de las obras más representativas del creador mexicano.