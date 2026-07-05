La biblioteca que mantiene vivo el legado de Sor Juana Inés de la Cruz abre sus puertas al público

En el mismo lugar donde reposan los restos de la escritora novohispana Sor Juana Inés de la Cruz (1648 o 1651-1695) se encuentra un importante acervo dedicado a preservar y difundir su legado.

Fundado a finales del siglo XVI, el Convento de San Jerónimo fue uno de los recintos religiosos más relevantes de su época. Fue ahí donde la máxima exponente de la literatura novohispana desarrolló gran parte de su obra hasta su fallecimiento.

Actualmente, el inmueble alberga la sede de la Universidad del Claustro de Sor Juana, cuya biblioteca académica brinda servicios de información tanto a la comunidad universitaria como al público en general. Entre sus instalaciones cuenta con una sala de lectura, cabinas de silencio para el estudio y un aula destinada a la enseñanza.

Un acervo bibliográfico de gran valor

La Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz está conformada por una colección audiovisual, un fondo antiguo, una colección general, una biblioteca digital, tesis, revistas, fuentes especializadas en gastronomía y el Fondo Don Enrique Fuentes. Este último reúne más de 2 mil libros que pertenecieron a la Librería Antigua Madero.

El director de la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, Abel Lagunas Vargas, destacó el trabajo realizado por su equipo tras concluir la segunda de tres etapas del proceso de reorganización del recinto, el cual incluyó la remodelación de sus espacios y la mejora de sus procesos internos.

Es un lugar lleno de cultura que forma parte del legado de Sor Juana y que está abierto a la expresión de nuevos pensadores. Nos enorgullece formar parte de esta biblioteca, que es un pilar fundamental para nuestra comunidad y para el público que nos visita, expresó el especialista.

Biblioteca Sor Juana Secretaría de Cultura

Un legado que sigue creciendo

Como parte de sus actividades de promoción cultural, un grupo de poetas contemporáneas realiza lecturas en voz alta y dona ejemplares de sus obras al Fondo Poetas Mexicanas, una iniciativa que busca impulsar y preservar el trabajo de las autoras.

Además, la biblioteca destaca por su contribución al Centro de Investigación y Documentación Sor Juana, un espacio dedicado a rescatar la obra y el pensamiento de la Décima Musa mediante el estudio de diversas fuentes relacionadas con su legado literario.