“Es momento de sacar a Mabarak de los archivos”: lanzan proyecto para recuperar su legado musical.

“Es momento de sacar a Carlos Jiménez Mabarak (1916-1994) de cajas y anaqueles esparcidos en archivos e instituciones. Es momento de tirarlo del pedestal. Porque a Carlos –uno de los compositores mexicanos más importantes del siglo XX y autor de óperas como Misa de seis y La Güera Rodríguez, y de numerosas piezas para cine y ballet– le importaba acercar la música a todos los públicos”.

Así lo dice a Excélsior Arantxa Merlin, sobrina del músico, quien alista el lanzamiento del Proyecto Mabarak, que incluirá la creación de una orquesta, una serie de rescates sonoros y un conversatorio que se llevará a cabo el 9 de julio, a las 18:00 horas, en el Divino Narciso del Claustro de Sor Juana de la CDMX.

La jornada inaugural incluirá el conversatorio Reconstruyendo a Carlos Jiménez Mabarak, en el que participarán Rafael Tovar, director del Claustro; Zulyamir Lopezríos e Isaac Pérez Calzada, y el debut de la Orquesta Mabarak, proyecto que busca reactivar y devolver al espacio público la música del compositor mexicano desde una perspectiva accesible, viva y contemporánea, promoviendo nuevas formas de acercamiento al patrimonio musical mexicano.

Al compositor mexicano Carlos Jiménez Mabarak (1916-1944) le interesaba acercar la música a todos los públicos. Foto: Cortesía Arantxa Merlin.

“Creé este proyecto para llevar a cabo el rescate, la investigación y la activación de la música de Carlos. Y de ahí salieron varias líneas curatoriales y, de pronto, me di cuenta que tenemos tantos espacios de trabajo y comencé con el proyecto de investigación y organización de su archivo histórico, porque está disperso por todos lados”, comenta.

¿Usted tuvo contacto con el compositor?

“Carlos tuvo a mal morir seis meses antes de que yo naciera. No lo conocí y creo que por eso me eligió a mí (para recuperar su obra). Así que lo he conocido a través de todas las personas que me han hablado de él a lo largo de mi vidal… y he decidido crear este proyecto para reconstruirlo a través de las personas maravillosas que lo conocieron”.

¿Qué tan conocida es la obra de Jiménez Mabarak? “Un mexicano promedio la conoce sin saberlo. Hace poco tiempo se puso de moda el cine de terror mexicano y a todo el mundo le encanta Veneno para las hadas, pero de pronto no saben que la música es de él. Incluso le dieron un Ariel por la música (que hizo para la cinta) Deseada”.

Y aunque acepta que sus óperas son muy conocidas, asegura que el público se está perdiendo sus suites de ballet, como la Balada de los quetzales, que es su favorita. “Será nuestro siguiente proyecto escénico, aunque falta mucho para lograrlo, porque todavía nos falta el financiamiento, pues soy una productora independiente”.

De momento, el proyecto inicia con la participación de un inversionista, por lo que asegura que buscarán dar el mayor número de conciertos de manera gratuita.

La Orquesta Mabarak se integra de violinistas como Ataiana Bautista, Alejandro Reyes y Rosa Elia, Jerry Alcaraz; las violonchelistas Irma Sánchez y Rosalinda Olmos; el violista José Luis González Huesca; el contrabajista Marco Villafán y la flautista Isis Peña Maya, bajo la dirección de Isaac Pérez Calzada; la producción ejecutiva de Sandra López Coria y la producción general de Arantxa Merlin.