XALAPA, Ver.- El tango volverá a sonar como un acto de revitalización de un ritmo con más de un siglo de vida. El viernes 26 de junio, a las 17:00 horas, la Sala del Ágora de la Ciudad presentará un espectáculo en homenaje a Carlos Gardel, a 91 años de su muerte, en un gesto que recupera no sólo la figura del llamado Zorzal criollo, sino la persistencia de un género que ha sabido sobrevivir a los vaivenes culturales del continente.

El encuentro reunirá a cantantes, músicos, bailarines y cancionistas que han hecho del tango una forma de resistencia estética. Entre ellos, el músico Roberto Hernández, quien adelanta que la intención es “recordar al morocho del Abasto y acercar el tango al público xalapeño”, en una etapa en el que la crisis fiscal por los foros públicos y privados intenta obligar a las compañías a poner sus actividades en pausa.

El Ágora de la Ciudad en Xalapa rinde homenaje a Carlos Gardel con noche de tango Especial

Músicos, bailarines y el elenco internacional que mantendrá vivo el tango

El homenaje pretende reunir voz, ritmo, poesía y recuerdos en una ciudad en donde incluso las nuevas generaciones de músicos intentan mantener un género musical con innovaciones, con propuestas al piano y el bandoneón, pero con la misma cadencia mítica que le da ese aire sensual y majestuoso, advierte el organizador.

La jornada contará con la participación de reconocidos artistas y promotores culturales como Messe Merari, Darío José, José Miguel Naranjo, Jorge Vázquez Pacheco, Fabián Roca, Ernesto Flores, Javier Vitella, Óscar Quiñonez, Rodo León, Elliott Torres, Alejandro Aguirre, Roberto Hernández, Rosy Gutiérrez, Hugo Jordán (CDMX), Violet Productora, Elsa Sayago, Joaquín Burillo, Edith Beraldi (Argentina) y Pablo Lago (Costa Rica) y un nutrido elenco.

Documental, proyecciones en línea y horarios del evento en El Ágora

Además de las interpretaciones en vivo, el programa incluye proyecciones en línea y la exhibición de un documental que revisa la vida, obra y mito de Gardel, ese artista que convirtió la nostalgia en un idioma común para América Latina. La entrada será libre, un gesto que subraya la vocación pública del Ágora y su apuesta por mantener viva la conversación cultural en la ciudad.