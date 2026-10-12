Ensamble Pygmalion rescata la memoria de una ruptura con música barroca

“Vivimos una época particular. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la creación musical ha ocupado mucho menos espacio, es decir, vivimos cada vez más de nuestro patrimonio histórico y confrontándonos con el pasado”, dijo a Excélsior Raphäel Pichon, director y fundador del Ensamble Pygmalion, que ayer se presentó en el Teatro Juárez de Guanajuato, en el marco de la 54 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC).

“Lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una enorme sed por encontrar en el pasado cosas que nos hablaran hoy, así que cuando abrimos las bibliotecas fue como descubrir una antigua pintura cuyos colores se hubieran apagando con el tiempo”, expuso el director artístico de la agrupación fundada hace dos décadas, que ayer presentó su programa “Mundo, buenas noches”.

Esto implica que traer este repertorio a la actualidad es como restaurar una pintura antigua, abundó, “y entonces uno puede descubrir lo resplandecientes que son los colores. Por tanto, como músicos de nuestro tiempo, tenemos una responsabilidad con este repertorio: seguir manteniendo viva esa llama y la fe en que la música es indispensable para nuestras vidas”, aseveró Raphäel Pichon poco antes del concierto.

Durante la gala, que registró un lleno total, se interpretaron obras de compositores de los siglos XVII y XVIII como Adam Drese, Daniel Speer, Dietrich Buxtehude, Johann Michael Bach, Philipp Heinrich Erlebach, Melchior Franck, Philipp Heinrich Erlebach, Johann Christoph Bach y Johann Sebastian Bach, entre otros.

El Ensamble Pygmalion, fundado hace dos décadas, presentó su programa “Mundo, buenas noches”. Jaquie Reynoso

Por último, el director artístico habló sobre el legado de Bach.

“Es inmenso. Recordemos que conmocionó por completo a un joven Mozart, a Mendelssohn, a Brahms, a Alban Berg y sigue siendo hoy un motor absolutamente extraordinario. En nuestros días, Bach sigue irradiando luz para nuestro mundo y no solo para la música”.

Pygmalion es un ensamble de coro y orquesta de origen francés que utiliza instrumentos de época para ofrecer una visión renovada de su gran repertorio, que incluye las Pasiones de Bach, las tragedias de Rameau, la Gran Misa en Do menor de Mozart y el “Elias” de Mendelssohn.

En escena, dicha agrupación ha colaborado con directores como Romeo Castellucci, Katie Mitchell, Aurélien Bory, Simon McBurney, Jetske Mijnssen, Pierre Audi, Valérie Lesort, Christian Hecq y Michel Fau.