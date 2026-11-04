Publican 45 poemas inéditos del joven José Carlos Becerra

“Fue una gran sorpresa ver que ese muchacho era ya un poeta sin titubeos”, afirma el editor Francisco Magaña sobre los dos poemarios inéditos que el bardo tabasqueño José Carlos Becerra (1936-1970) escribió entre los 22 y 24 años y que ahora se publican bajo el título El otro país de su mirada.

Diario de mar y La hora y sus designios son los manuscritos que conserva María Cristina Becerra, hermana menor del autor de Oscura palabra, y que compartió para su publicación, con la idea de que no se extraviaran.

Para conmemorar el 90 aniversario del nacimiento de Becerra, el Festival de Poesía, organizado por el Seminario de Cultura Mexicana y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que arranca hoy en esta casa de estudios, presentará mañana jueves, a las 17:00 horas, este libro que reúne 48 poemas de juventud, 45 de los cuales son inéditos.

La edición está ilustrada con siete tintas que realizó el artista visual Vicente Rojo en homenaje a Becerra. Cortesía Francisco Magaña/ Ediciones Monte Carmelo

Humberto Mayans, el fundador de la librería Gabolibros, que es muy amigo de la familia Becerra, me invitó a una reunión con Cristina y ahí nos entregó los dos poemarios para ver si nos interesaban y valía la pena publicarlos. Dijo que le preocupaba que el día de mañana se perdieran”, narra Magaña en entrevista.

“Nos encantó la idea de darlos a conocer. Creo que si a José Carlos no le hubieran gustado esos poemas, los hubiera tirado, quemado. Pero los guardó de manera muy ordenada.

En ellos se refleja todavía un poeta de provincia, fresco, espontáneo. ‘Diario de mar’, fechado en distintas playas, muestra al Becerra reflexivo que canta al desamor, a la nostalgia. Y ‘La hora y sus designios’ tiene una característica especial: la mayoría de los poemas están escritos en minúsculas”, comenta.

Las tintas de Rojo fueron publicadas en el suplemento cultural de Fernando Benítez en 1970, un mes después de la muerte de Becerra. Cortesía Francisco Magaña/ Ediciones Monte Carmelo

El también escritor y traductor explica que la edición está ilustrada con siete tintas que realizó el artista visual Vicente Rojo en homenaje a Becerra, que fueron publicadas en el suplemento cultural de Fernando Benítez en 1970, un mes después de su muerte.