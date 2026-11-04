Qué santo se celebra hoy 4 de noviembre: San Carlos Borromeo y su oración para la protección
Descubre la extraordinaria intercesión del protector contra las pestes y enfermedades, su milagrosa oración y la gracia que concede a quienes acuden a él hoy.
Frente al avance devastador de una peste letal, un hombre de noble cuna decidió despojarse de sus riquezas para alimentar personalmente a miles de enfermos en las calles.
En el santoral de hoy 4 de noviembre conmemoramos a San Carlos Borromeo, el incansable arzobispo de Milán y figura cumbre del Concilio de Trento, cuya valentía pastoral transformó los momentos más oscuros de la historia eclesial.
Respaldado por el registro oficial del Martirologio Romano y los archivos históricos, este santo italiano dedicó su vida a la renovación del clero y a la caridad heroica, motivo por el cual fue canonizado en 1610 por el papa Paulo V y adoptado como patrono por figuras universales como San Juan Pablo II.
¿Qué santo se celebra hoy 4 de noviembre en la Iglesia católica?
El santo principal de hoy 4 de noviembre es San Carlos Borromeo, cardenal y arzobispo de Milán venerado como patrono de los seminaristas, catequistas y líderes espirituales, reconocido mundialmente por su entrega absoluta durante la gran peste de 1576.
Nacido en una familia aristocrática en 1538, renunció a las comodidades del poder temporal para servir enteramente a la Iglesia.
Su legado espiritual y doctrinal destaca por:
- Reforma formativa: Impulsó la fundación de seminarios para educar integralmente a los sacerdotes.
- Caridad en epidemias: Vendió sus posesiones para sostener hospitales y alimentar a los contagiados.
- Impulso litúrgico: Redactó el Catecismo Romano tras la clausura del Concilio de Trento.
¿Cómo pedir el auxilio de San Carlos Borromeo hoy martes 4 de noviembre?
Para pedir el auxilio de San Carlos Borromeo hoy 4 de noviembre, enciende una vela blanca, expón tu necesidad de salud o fortaleza interior y encomiéndate a su probada intercesión ante Dios durante las pruebas difíciles.
La tradición sugiere acompañar este ruego con una confesión sincera o un acto de generosidad hacia los enfermos, emulando la compasión activa que caracterizó al santo.
Oración de San Carlos Borromeo
Dios misericordioso, que hiciste del obispo San Carlos Borromeo un modelo admirable de fortaleza pastoral y caridad inagotable hacia los que sufrían: concédenos, por su intercesión, renovar nuestro espíritu, superar las adversidades y alcanzar el alivio en esta aflicción que hoy te presentamos (hacer la petición personal con fe). Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén."
¿Qué otros santos se conmemoran hoy 4 de noviembre en el santoral?
El santoral de hoy 4 de noviembre conmemora también a San Vidal y San Agrícola, mártires de Bolonia; a San Amancio de Rodez, obispo; a San Pierio de Alejandría, presbítero; y a la beata Elena Enselmini.
El calendario litúrgico universal recuerda en esta misma jornada a las siguientes figuras santas:
- San Vidal y San Agrícola: Mártires que dieron testimonio valeroso de su fe en Bolonia durante las persecuciones romanas.
- San Pierio de Alejandría: Presbítero docto en las Sagradas Escrituras y maestro de la comunidad cristiana.
- San Amancio de Rodez: Considerado el primer obispo de dicha diócesis francesa, insigne por su caridad pastoral.
- San Nicandro y San Hermas: Mártires de Mira que sellaron su fidelidad a Cristo con su propia sangre.
Aprovecha la serenidad de este día para renovar tus compromisos personales y fortalecer la empatía hacia quienes enfrentan pruebas de salud o soledad. Que la entereza de este gran pastor ilumine tu jornada antes de prepararnos para conmemorar mañana el ejemplo de Santa Isabel y San Zacarías, padres del precursor del Señor.