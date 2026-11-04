Frente al avance devastador de una peste letal, un hombre de noble cuna decidió despojarse de sus riquezas para alimentar personalmente a miles de enfermos en las calles.

En el santoral de hoy 4 de noviembre conmemoramos a San Carlos Borromeo, el incansable arzobispo de Milán y figura cumbre del Concilio de Trento, cuya valentía pastoral transformó los momentos más oscuros de la historia eclesial.

Respaldado por el registro oficial del Martirologio Romano y los archivos históricos, este santo italiano dedicó su vida a la renovación del clero y a la caridad heroica, motivo por el cual fue canonizado en 1610 por el papa Paulo V y adoptado como patrono por figuras universales como San Juan Pablo II.

Qué santo se celebra hoy 4 de noviembre: San Carlos Borromeo y su oración para la protección Canva

¿Qué santo se celebra hoy 4 de noviembre en la Iglesia católica?

El santo principal de hoy 4 de noviembre es San Carlos Borromeo, cardenal y arzobispo de Milán venerado como patrono de los seminaristas, catequistas y líderes espirituales, reconocido mundialmente por su entrega absoluta durante la gran peste de 1576.

Nacido en una familia aristocrática en 1538, renunció a las comodidades del poder temporal para servir enteramente a la Iglesia.

Su legado espiritual y doctrinal destaca por:

Reforma formativa: Impulsó la fundación de seminarios para educar integralmente a los sacerdotes.

Impulsó la fundación de seminarios para educar integralmente a los sacerdotes. Caridad en epidemias: Vendió sus posesiones para sostener hospitales y alimentar a los contagiados.

Vendió sus posesiones para sostener hospitales y alimentar a los contagiados. Impulso litúrgico: Redactó el Catecismo Romano tras la clausura del Concilio de Trento.

Qué santo se celebra hoy 4 de noviembre: San Carlos Borromeo y su oración para la protección Canva

¿Cómo pedir el auxilio de San Carlos Borromeo hoy martes 4 de noviembre?

Para pedir el auxilio de San Carlos Borromeo hoy 4 de noviembre, enciende una vela blanca, expón tu necesidad de salud o fortaleza interior y encomiéndate a su probada intercesión ante Dios durante las pruebas difíciles.

La tradición sugiere acompañar este ruego con una confesión sincera o un acto de generosidad hacia los enfermos, emulando la compasión activa que caracterizó al santo.

Qué santo se celebra hoy 4 de noviembre: San Carlos Borromeo y su oración para la protección Canva

Oración de San Carlos Borromeo

Dios misericordioso, que hiciste del obispo San Carlos Borromeo un modelo admirable de fortaleza pastoral y caridad inagotable hacia los que sufrían: concédenos, por su intercesión, renovar nuestro espíritu, superar las adversidades y alcanzar el alivio en esta aflicción que hoy te presentamos (hacer la petición personal con fe). Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén."

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¿Qué otros santos se conmemoran hoy 4 de noviembre en el santoral?

El santoral de hoy 4 de noviembre conmemora también a San Vidal y San Agrícola, mártires de Bolonia; a San Amancio de Rodez, obispo; a San Pierio de Alejandría, presbítero; y a la beata Elena Enselmini.

El calendario litúrgico universal recuerda en esta misma jornada a las siguientes figuras santas:

San Vidal y San Agrícola : Mártires que dieron testimonio valeroso de su fe en Bolonia durante las persecuciones romanas.

: Mártires que dieron testimonio valeroso de su fe en Bolonia durante las persecuciones romanas. San Pierio de Alejandría: Presbítero docto en las Sagradas Escrituras y maestro de la comunidad cristiana.

Presbítero docto en las Sagradas Escrituras y maestro de la comunidad cristiana. San Amancio de Rodez: Considerado el primer obispo de dicha diócesis francesa, insigne por su caridad pastoral.

Considerado el primer obispo de dicha diócesis francesa, insigne por su caridad pastoral. San Nicandro y San Hermas: Mártires de Mira que sellaron su fidelidad a Cristo con su propia sangre.

Aprovecha la serenidad de este día para renovar tus compromisos personales y fortalecer la empatía hacia quienes enfrentan pruebas de salud o soledad. Que la entereza de este gran pastor ilumine tu jornada antes de prepararnos para conmemorar mañana el ejemplo de Santa Isabel y San Zacarías, padres del precursor del Señor.