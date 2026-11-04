El arte oaxaqueño llega a Viena para celebrar la memoria y el Día de Muertos

OAXACA, Oax.— El arte oaxaqueño llegó al centro de Europa con la exposición colectiva internacional Lebendige Erinnerungen – Die Kunst des Erinnerns (Recuerdos vivos y el arte de recordar), presentada en Viena, Austria, con motivo del Día de Muertos.

La Galería LichTraum, dirigida por Sonia Siblik, reúne la obra de artistas mexicanos, latinoamericanos y europeos en un encuentro plástico intercultural en torno a la memoria, el recuerdo y las distintas formas de representar aquello que permanece vivo en la identidad y la cultura.

El artista y gestor cultural Juan Jorge Bautista convocó a sus paisanos a presentar sus trabajos. La muestra representa una oportunidad para compartir la riqueza y diversidad de la producción plástica de Oaxaca en un escenario internacional, donde distintas miradas, técnicas y lenguajes visuales dialogan en un enriquecedor intercambio cultural.

Esta muestra exhibe las distintas formas de representar la vida y la muerte y todo aquello que permanece vivo en la identidad y la cultura. Foto: Cortesía Moisés Nava.

La exposición toma como punto de partida una de las tradiciones más representativas de México: el Día de Muertos,festividad en la que los afectos y el vínculo con quienes han partido se transforman en expresiones simbólicas y artísticas. La exhibición permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre.

La delegación oaxaqueña está integrada por Julio Alavez, D. Mijangos, Rosa Vallejo, Addison Carrasco, Tadeo Garsan, Yulia Ellison, Carlos Girón, Mateo Paloma, Eduardo Endless, Roberto Bulsara, Orlando González, Hernández Hernández, Moisés Nava, Enrique Gijón, Dan Zúñiga, Chico Terror y Adriana Paola García, entre otros.