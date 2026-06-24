La iglesia de San Charbel en CDMX es el epicentro de fe donde miles de personas acuden semanalmente a depositar listones de colores para suplicar por la salud de familiares con diagnósticos médicos complejos.

La Arquidiócesis Primada de México y los registros oficiales de la Eparquía Maronita documentan que este recinto histórico, consagrado en el siglo XIX, custodia las reliquias de primer grado del milagroso santo libanés.

Dónde está la iglesia de San Charbel en CDMX para pedir por los enfermos graves Canva

Dónde está la iglesia de San Charbel en CDMX

La iglesia de San Charbel se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, específicamente en la Calle de República de Uruguay #132, casi esquina con Las Cruces.

Este santuario, conocido oficialmente como la Catedral Maronita de Nuestra Señora de Balvanera, es de muy fácil acceso mediante el transporte público, ubicándose a pocas calles de las estaciones de metro Zócalo y Pino Suárez.

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Historia de la Catedral Maronita y el lazo con el Líbano

La Catedral Maronita es un templo del siglo XVIII que la comunidad de inmigrantes libaneses adoptó formalmente en 1995 tras la creación de su eparquía (circunscripción territorial religiosa bajo la autoridad de un obispo).

El edificio destaca por su arquitectura barroca y su impresionante retablo mayor. Al albergar las reliquias (restos físicos sagrados de un santo), el lugar se convirtió en el principal punto de peregrinación de la comunidad maronita en el país.

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El misterioso significado de los listones de colores

Los listones de colores en San Charbel representan peticiones específicas de los fieles, donde cada tono simboliza una necesidad distinta, como la salud, el trabajo, el dinero o el agradecimiento.

Originalmente se usaba solo el color blanco para las peticiones y el dorado para los milagros cumplidos. Hoy en día, los devotos amarran listones verdes para la esperanza, azules para la fuerza mental y morados para la sanación de enfermedades graves.

Oración a San Charbel por los enfermos

Oh Santo Venerable, tú que pasaste tu vida en la soledad, en un ermitorio humilde y oculto, sin pensar en el mundo ni en sus placeres.

Tú que estás hoy sentado a la derecha de Dios Padre, te pedimos que intercedas por nosotros, para que Él nos extienda su mano bendita y nos socorra. Alumbra nuestra mente, aumenta nuestra fe y fortifica nuestra voluntad para continuar nuestras oraciones y súplicas ante ti y ante todos los santos.

Oh San Charbel, por tu poderosa intercesión, Dios Padre hace milagros y realiza prodigios sobrenaturales, curando a los enfermos y devolviendo la razón a los perturbados, devolviendo la vista a los ciegos y el movimiento a los paralíticos.

Míranos con piedad en este día y concédenos la gracia por la que hoy te rogamos: (menciona aquí con mucha fe el nombre del enfermo y su diagnóstico).

Te lo pedimos con la total confianza de que tu bondad llegará hasta el trono del Altísimo. Amén."

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Cómo pedir un milagro de salud para enfermos graves

Para pedir un milagro de salud debes escribir tu petición con respeto en un listón, amarrarlo a la estructura del santo y realizar la oración tradicional con profunda devoción.

Muchos feligreses frotan los listones en las reliquias del santo libanés buscando su intercesión divina (mediación de un santo ante Dios). Posteriormente, llevan este objeto bendecido a la cama del familiar que se encuentra hospitalizado.

Visitar este santuario en el corazón de la capital ofrece un refugio espiritual único y un bálsamo de esperanza invaluable para quienes atraviesan los momentos más difíciles y dolorosos de la enfermedad.