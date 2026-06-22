Capilla del Señor de la Humildad: la más pequeña de la CDMX y su misterioso Cristo

Hay un lugar en CDMX donde se conjunta la religión y una arquitectura interesante: la Capilla del Señor de la Humildad, la más pequeña de la capital con un misterioso Cristo.

Para los amantes de las curiosidades urbanas, el Centro Histórico es un cofre de sorpresas inagotable, pero pocos lugares tienen el misticismo que se respira en la zona de La Merced. Y es en esta zona donde el drama, la religión y el folclor chilango se fusionan de manera perfecta. Es en la Capilla del Señor de la Humildad donde se resguarda una de las devociones más intensas de la ciudad.

Adentrarse en su historia no solo es un viaje a través de la arquitectura colonial y las leyendas prehispánicas, sino también una mirada al corazón de aquellos que buscan consuelo en la CDMX.

Capilla del Señor de la Humildad Facebook El chilango emplumado

¿Dónde se encuentra la Capilla del Señor de la Humildad?

La Capilla del Señor de la Humildad se ubica en Manzanares 32, en el Centro Histórico de la CDMX, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona de La Merced. Su fachada barroca destaca de inmediato, no por su altura monumental, sino por el contraste que genera con los locales comerciales que la flanquean.

¿Por qué es la capilla más pequeña de la CDMX?

La Capilla del Señor de la Humildad mide aproximadamente unos cuatro metros de frente por unos pocos metros de fondo. El espacio interior es tan angosto que apenas permite la estancia simultánea de unas diez a doce personas de pie.

Cuenta con una sola nave diminuta y un altar principal que acapara toda la atención visual de quien cruza su umbral.

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¿Cuál es la historia de la Capilla del Señor de la Humildad?

De acuerdo con el Gobierno de México, la capilla es la única que queda de las siete ermitas que mandó construir Hernán Cortés en el siglo XVI.

Durante los primeros siglos del virreinato, la zona de La Merced estaba surcada por canales navegables que conectaban el centro de la ciudad con las zonas agrícolas de Xochimilco y Chalco.

La Capilla del Señor de la Humildad fue erigida inicialmente como un punto de oración donde los indígenas y comerciantes que transportaban mercancías en canoas se detenían a encomendarse a Dios antes de ingresar a los mercados principales o emprender el viaje de regreso.

Aunque la estructura actual data del siglo XVIII, se cree que existieron construcciones previas de adobe y paja desde el siglo XVI. El diseño arquitectónico de la capilla actual es de un estilo barroco sobrio, coronado por una espadaña que alberga una campana.

La persistencia de este espacio a lo largo de las leyes de reforma y la modernización urbana del siglo XX es considerada por los vecinos como el primer gran milagro del Señor de la Humildad, pues sobrevivió a demoliciones que borraron del mapa a templos y conventos mucho más grandes en los alrededores.

Al ingresar, el visitante se encuentra con muros gruesos de piedra y una decoración litúrgica que aprovecha cada centímetro cuadrado disponible. Pinturas religiosas de formato pequeño y arreglos florales masivos flanquean al protagonista del espacio: el Señor de la Humildad.

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¿Quién es el Señor de la Humildad, el patrono de la capilla?

La escultura del Señor de la Humildad muestra a Jesús en el momento de la Pasión conocido como la presentación ante el pueblo o el pasaje previo a la crucifixión. Se encuentra sentado, con una mano apoyando su rostro cansado en una actitud de profunda meditación, tristeza y dolor aceptado.

Su cuerpo exhibe las heridas de la flagelación, lo que refuerza el sentimiento de empatía mutua entre el creyente y la imagen. Una de las tradiciones más vivas en la capilla es el cambio constante de vestimenta del Cristo. Los fieles le donan mantos de terciopelo bordados, así como cabelleras de cabello natural.

¿Qué se le pide al Señor de la Humildad?

Los locatarios del mercado y los cargadores acuden a la capilla para pedir protección contra los asaltos, accidentes laborales y para asegurar una buena jornada de ventas.

Más allá del comercio, el Señor de la Humildad tiene fama de interceder en situaciones donde las soluciones humanas parecen agotadas. Las peticiones más recurrentes son la sanación de enfermedades crónicas, liberación de adicciones y casos legales difíciles.

En la actualidad, la Capilla del Señor de la Humildad ha comenzado a figurar en las guías de turismo alternativo y rutas de antropología religiosa por la curiosidad de conocer cómo opera un espacio religioso de dimensiones mínimas en el siglo XXI.