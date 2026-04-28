Goteras en el Conservatorio Nacional: alumnos exigen revisión urgente de Protección Civil

Luego de que estudiantes del Conservatorio Nacional de Música (CNM) reportaran, el pasado jueves, la aparición de goteras y filtraciones de agua de lluvia en al menos dos salones de dicha academia (Excélsior 23/04/2026), enviaron un requerimiento a Déborah Chenillo Alazraki, subdirectora de Educación e Investigación Artística (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para solicitar una inspección por parte de Protección Civil para revisar sus instalaciones.

Así lo solicitaron por escrito en un documento obtenido por este diario, en el que se detalla la preocupación de la comunidad académica.

“La Sociedad Estudiantil del CNM se dirige a usted de la manera más atenta para expresar nuestra profunda preocupación respecto al estado físico de las instalaciones de nuestra institución”.

A pocos días de que terminara la obra de rehabilitación en el Conservatorio Nacional de Música, se reportaron filtraciones de agua. Foto: Especial

Explicaron que, “debido a las intensas y constantes precipitaciones pluviales registradas durante los últimos días en la capital, se han detectado diversas afectaciones en el inmueble que sugieren posibles daños estructurales o filtraciones severas que podrían comprometer la integridad de la comunidad académica, así como del patrimonio arquitectónico y el equipo especializado del Conservatorio”.

Por esta razón y con la intención garantizar un entorno seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo, la Asamblea Estudiantil del CNM que se reunió la semana pasada acordó “solicitar formalmente su gestión (de Chenillo Alazraki) para que personal de Protección Civil acuda a la brevedad a realizar una inspección técnica y un peritaje exhaustivo de las instalaciones”.

Esto, debido a que el alumnado consideró necesario “contar con un diagnóstico oficial que determine si el edificio se encuentra en condiciones óptimas para continuar con las actividades habituales o si requiere intervenciones de mantenimiento urgente”.

Los alumnos del Conservatorio enviaron una carta al INBAL solicitando una visita de Protección Civil a las instalaciones. Foto: Especial

Hasta el momento, el INBAL, que dirige Alejandra de la Paz, sólo emitió una nota informativa en la que admitió afectaciones en dos salones, debido a que

se registró el daño de una tubería debido a la acumulación de residuos en las bajadas pluviales”.

En respuesta, la SGEIA anunció a los alumnos que el día de hoy se llevará a cabo un recorrido de inspección técnica, a las 10:30 horas, teniendo como punto de encuentro las oficinas de la dirección del CNM.

El recorrido contará con la participación de instancias institucionales y especialistas en materia de seguridad estructural, incluyendo un director Responsable de Obra (DRO), así como autoridades del INBAL, de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble (DACPAI), del propio Conservatorio, la Secretaría de Cultura y la Comisión de Seguimiento del Conservatorio Nacional de Música.