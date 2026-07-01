El Cervantino 2026 reunirá a María Dueñas, la Camerata de Salzburgo y destacados creadores internacionales

La Camerata de Salzburgo, la violinista María Dueñas, los ensambles Pygmalion y Les Métaboles, así como el Cuarteto Arod y la agrupación escénica La Horde del Ballet Nacional de Marsella, la coreógrafa y bailarina Leïla Ka y el director de escena Mohamed El Khatib encabezarán la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC), que se realizará del 3 al 18 de octubre, en Guanajuato y en otros foros del país.

También se presentará la ópera-film La Bella y la Bestia compuesta por Philip Glass en 1994, coproducida por Colón Contemporáneo y el Ensamble ArtHaus; y la pieza Radio Vinci Park (Reloaded), del escultor y director de escena Théo Mercier y el bailarín y coreógrafo François Chaignaud y la compañía Bangarra Dance Theatre.

Además del cantante estadunidense Mike Patton, el pianista japonés Kotaro Fukuma, la Compañía Antonio Gades, de España; el montaje de la ópera Tosca, de Giacomo Puccini, donde cantará el tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz, quien también realizará un homenaje a José Alfredo Jiménez; la Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), la Compañía Nacional de Teatro, con Misantropías, dirigida por Luis de Tavira, y la Orquesta Moderna, dirigida por Rosino Serrano, entre muchos más.

Este año, el Cervantino –que tendrá a Francia como país invitado, en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia– contará con la participación de 2 mil 746 artistas provenientes de 29 países, quienes realizarán 212 funciones a lo largo de 16 días.

Además, contará con un presupuesto para programación artística de 50 millones de pesos, es decir, casi 18 mdp más que el año pasado, sin considerar montos para operación y producción.

Al término del anuncio, Claudia Curiel, titular de Cultura federal, detalló en entrevista que a partir de este año desaparece la figura de estado invitado en el FIC. “Este año ya desapareció la idea de un estado invitado. En su momento fue un planteamiento, (pero) los festivales también evolucionan en visión, concepción.

“Era muy importante replantear la mirada de que el estado invitado ya se agotó, ya que, por más diverso que sea un estado, como Oaxaca, Veracruz, la conversación tiene que ser amplia y que todos los artistas se sientan convocados. Eso trasciende y ahora todos son estados invitados”, expuso.

¿También evaluarán la figura de país invitado? “Vamos a ver…”.

¿Por qué incluir a figuras como Mike Patton, líder de la banda de metal alternativo Faith No More? “Los festivales también evolucionan. No podemos quedarnos con una sola visión y que el festival se ancle en 50 años con un solo perfil. Cada programación nueva y cada administración tiene una visión. Se mantiene la vocación del festival, está la Camerata de Salzburgo, la ópera (Tosca), pero también hay artistas de primera que son maravillosos para que articulen y convoquen a otro público muy distinto.

“No podemos sólo pensar en el mismo público de siempre. Tienes que apostar y crecer tu expectativa y también comunicarte con otros públicos. Eso hicimos el año pasado con el cierre con África Express… creo que los jóvenes merecen ser considerados y no tener que pagar un festival privado, irte a Coachella para que sea parte de una programación. Eso no quita la calidad”, expuso.

Finalmente, Curiel anunció que en el FIC se estrenarán cinco obras comisionadas para cuarteto de cuerdas y clarinete a los compositores Valeria Valle (Chile), Eva García Fernández (Argentina), Jimena Maldonado (México), Tigrio R. Witrago (México) y David Téllez (México), quienes recibieron 60 mil pesos por comisión.

Durante el anuncio, la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, aseguró que su país traerá al FIC “un amplio abanico de expresiones estéticas y disciplinas artísticas, de las más clásicas a las más contemporáneas.

“Con esta iniciativa buscamos construir puentes y establecer cooperaciones duraderas entre Francia y México y pienso, entre tantos proyectos, en (La) Horde del Ballet Nacional de Marsella, que se presentará junto con 16 bailarines mexicanos en una versión de Room With a View, concebida para México”, señaló.

También destacó el trabajo del colectivo Mazel Freten, a Mohab El Katiba, quien adapta la Vida secreta de los viejos con un elenco de adultos mayores mexicanos de distintos contextos sociales; y la dramaturga Émilie Rousset.