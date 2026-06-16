Exigen destituir a Andrés Carreño, titular de la Casa del Poeta

Luego de que Andrés Carreño, coordinador de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, comparara en entrevista con Excélsior a poetas y promotores culturales que participaron en la marcha del pasado viernes con Donald Trump, los integrantes del comité de defensa de dicho recinto exigieron su renuncia.

“Muy, pero muy desafortunadas declaraciones de un funcionario público, las del actual coordinador de la Casa del Poeta, el dramaturgo y actor Andrés Carreño, llamando “trumpista” a la comunidad de poetas porque alguien los acusó en redes sociales –a las autoridades capitalinas de cultura– de seguir el ejemplo de Trump al intentar cambiar el nombre al golfo de México. ¡Vaya nivel!”, expuso ayer el poeta Ernesto Lumbreras.

Y agregó: “Desde luego que con esas palabras la intención de diálogo no tiene ningún futuro”.

Por su parte, el escritor y editor Alfredo Núñez Lanz expuso: “Andrés Carreño debe renunciar. Un tipo que compara al gremio literario con Donald Trump no tiene la capacidad para dialogar. Ya no sólo se trata de que es un actor dirigiendo un recinto especializado en poesía… Si tuvieras dignidad, renunciarías. El puesto no te queda y te excede”.

Andrés Carreño, Coordinador de la Casa del Poeta, comparó a los poetas y promotores que defienden el recinto con Donald Trump. Foto: Juan Carlos Talavera

También la poeta María Rivera, integrante del Comité de Defensa de la Casa del Poeta, reaccionó.

¡Exigimos la renuncia del servidor público director de la Casa del Poeta! El actor tiene que regresar al cabaret, que es a donde pertenece. No entiende nada de lo que significa el servicio público, ni la responsabilidad institucional. No se insulta a los ciudadanos desde el poder. ¡Fuera!”.

Otro caso fue el de la poeta y difusora cultural Claudia Posadas.

“Son declaraciones desafortunadas del funcionario, pero aquí el tema es que las hizo a partir de unas señalizaciones que hizo otra persona, en otro espacio que, hasta donde entiendo, no las hicieron miembros del comité. Hasta donde yo sé. Entonces, creo desafortunado generalizar y poner a todos dentro de un discurso”.

La petición de Change.org para evitar que cambie la vocación y el nombre de la Casa del Poeta recabó 7 mil firmas. Foto: Juan Carlos Talavera.

La narradora y poeta Enzia Verduchi también cuestionó la postura del funcionario.

“La semana pasada, la señora Ana Francis Mor (titular de Cultura de la Ciudad de México) dio a entender en una entrevista que quienes fuéramos a la manifestación del viernes pasado en la Casa del Poeta éramos de ‘derechas’. Luego, por dos personas que no representan a la mayoría y expresaron su opinión muy personal, acusan a los poetas y creadores de homofobia. Y hoy (ayer) se suma Andrés Carreño, actual director de la Casa del Poeta, con una afirmación sin precedentes: comparando a los creadores de trumpistas”.

También señaló que a lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en instituciones de cultura, donde comprendió que “un servidor público está para servir a los demás, para trabajar por el bien de todos y escuchar. No para enfrentar y dividir”.

A lo que se sumó la escritora Ana Clavel:

Bofetada con guante diamantino de la poeta y gestora cultural Enzia Verduchi a Andrés ‘Carroña’, que en Excélsior (15/06/2026) tachó a los poetas rebeldes de trumpistas y homófobos. ¡Fuera Andrés ‘Carroña’ de la dirección de la Casa del Poeta!”.

Por último, la poeta Myriam Moscona destacó ayer que la petición en Change.org “Para suspender la iniciativa de transformar la Casa del Poeta” alcanzó 7 mil firmas. “Llegamos a siete mil firmas. Yo también agradezco a todos quienes nos han apoyado. Público lector, poetas, narradores, jóvenes inéditos, jóvenes poetas, poetas de lenguas indígenas, poetas de otras lenguas, compañerxs de la comunidad LGBTQ+, vecinos de la colonia Roma”.