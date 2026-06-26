Ayuntamiento de Xalapa retira cobros a recintos culturales

Tras las protestas de la comunidad artística xalapeña, el Ayuntamiento de Xalapa anunció la eliminación de cobros por uso de recintos, boletaje y permisos económicos en tres espacios culturales. Sin embargo, creadores independientes calificaron la medida como una "solución a medias" que busca mitigar las críticas y evade la crisis fiscal que asfixia a los foros independientes.

El plan oficial –difundido por la Dirección de Cultura municipal– establece que el Foro Guadalupe Balderas (Centro Recreativo Xalapeño), el Museo de la Música y el Museo Casa de Xalapa operarán sin costo para presentaciones artísticas. Además, el trámite se centralizará en dicha dependencia para evitar la burocracia en las áreas de Ingresos y Tesorería.

Artistas de Xalapa piden incentivos a las autoridades Cortesía

Para el gremio, este revés municipal es un logro de la presión ejercida cuando denunciaron que las autoridades aplican criterios recaudatorios que los tratan como comerciantes. No obstante, el escepticismo prevalece.

La actriz y dramaturga Marisol Goxcon señaló que la simplificación muestra voluntad, pero advirtió que "hubiese sido innecesario de haberse respetado a cabalidad lo que hasta ahorita se enuncia en la ley de ingresos".

La mayor inconformidad es que el Teatro J. J. Herrera –el único con la infraestructura técnica adecuada para producciones complejas– quedó excluido de la gratuidad, manteniendo un esquema de renta con descuentos. "Que el J. J. Herrera se encuentre todavía con un impuesto nos parece erróneo", enfatizó.

Por su parte, la coreógrafa Estela Lucio apuntó que las medidas buscan contener el impacto mediático, pues el municipio sólo "otorga lo que ya se tenía antes de sus imposiciones" y no menciona a los foros independientes, los cuales siguen en riesgo de quiebra por el cobro del 5.78 por ciento sobre el aforo total e inspecciones comerciales.

Faltan incentivos para la comunidad

Los artistas también explican que no se está tocando el tema de los incentivos, que es una necesidad para la comunidad que no puede subsistir con presentaciones de una o dos funciones y no temporadas en las que pudieran sacar una taquilla que hicieran rentable sus ingresos.

Con la consigna de "Vamos por más, a defender nuestros derechos", los creadores adelantaron que mantendrán las exigencias para erradicar el enfoque fiscal sobre la cultura y garantizar una verdadera Tasa Cero en todos los recintos.