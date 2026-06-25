¿Qué es la literatura sáfica? A la conquista de los lectores gracias a BookTok

¿Qué es la literatura sáfica? Este concepto no es nuevo ni producto de redes sociales, sino que se trata de un género literario que representa un puente directo hacia la expresión de la identidad y la sensibilidad humana que ha desafiado siglos de censura y olvido sistemático; hoy en día, está a la conquista de los lectores gracias a BookTok e internet.

En términos generales, la literatura sáfica engloba a todas aquellas obras de corte poético, narrativo o dramático en las que los personajes femeninos experimentan atracciones románticas, afectivas, espirituales o sexuales hacia otras mujeres.

Lo fascinante de este universo literario es que no se limita a un subgénero cerrado de la novela romántica; por el contrario, se infiltra en la ciencia ficción, la fantasía épica, el terror psicológico, la ficción histórica y la poesía.

Es una categoría inclusiva que abraza las realidades de la comunidad LGBTQ+, desde las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales y fluidas, priorizando sus miradas en un mundo tradicionalmente narrado desde una perspectiva ajena.

Safo National Geographic

El origen de la literatura sáfica

El término "sáfico" proviene directamente del nombre de Safo, una de las figuras líricas de la cultura clásica occidental. Safo fue una poetisa griega que vivió entre los siglos VII y VI antes de nuestra era en la paradisíaca isla de Lesbos, ubicada en el mar Egeo.

En un contexto histórico donde las voces femeninas solían ser silenciadas o relegadas, ella logró alzarse como una autoridad artística indiscutible, siendo bautizada siglos más tarde por el mismísimo filósofo Platón como "la Décima Musa".

Safo dirigía sus versos a compañeras y discípulas que formaban parte de su círculo cultural, un espacio dedicado a la educación en las artes, la danza y la poesía.

De su nombre y del de su lugar de origen heredamos las palabras "sáfica" y "lesbiana", dos conceptos que con el transcurrir de los siglos pasaron de describir una procedencia geográfica y un estilo métrico a definir la orientación afectiva de las mujeres que aman a otras mujeres.

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La literatura sáfica en el mundo moderno

Fue durante el siglo XIX, con la consolidación de la novela como el formato de consumo masivo por excelencia, que la literatura sáfica comenzó a manifestarse de manera sutil a través de dos vertientes principales: el terror gótico y las novelas de época.

Un ejemplo emblemático de esta época es Carmilla (1872), una célebre novela corta escrita por el autor irlandés Sheridan Le Fanu.

Esta obra, que precedió por un cuarto de siglo al Drácula de Bram Stoker, introdujo el arquetipo de la mujer vampiro y exploró de forma evidente el magnetismo erótico y la fascinación obsesiva entre la protagonista y una misteriosa invitada, utilizando la monstruosidad del vampirismo como una metáfora aceptable para la época para hablar del deseo prohibido.

Paralelamente, escritoras de la talla de la poetisa estadounidense Emily Dickinson escribían poemas íntimos dedicados a mujeres de su entorno cercano, textos que en muchas ocasiones fueron alterados o editados por sus familiares tras su muerte para ocultar su verdadera naturaleza amorosa.

De acuerdo con The British Academy, en el siglo XX se publicaron dos novelas fundamentales que abordaron la temática sáfica desde perspectivas opuestas pero revolucionarias: El pozo de la soledad, de Radclyffe Hall, que abordó de manera cruda y realista la vida de una mujer que se identificaba como una "invertida" (el término médico de la época para hablar de la homosexualidad).

Y Orlando, de Virginia Woolf, concebida como una extensa carta de amor dedicada a su amante y escritora Vita Sackville-West.

A mediados del siglo XX, surge otra obra cumbre que redefinió las reglas del juego: El precio de la sal (1952), publicada inicialmente bajo el pseudónimo de Claire Morgan y firmada décadas más tarde por su verdadera autora, Patricia Highsmith.

La novela, conocida mundialmente bajo el título de Carol, narra el apasionado romance entre una joven escenógrafa y una mujer madura en pleno proceso de divorcio.

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La consolidación de comunidades digitales como BookTok ha democratizado el éxito literario y permitido que libros sáficos conquisten terrenos que históricamente le habían sido esquivos.

Autoras contemporáneas como Samantha Shannon con su monumental saga de alta fantasía El priorado del naranjo, o Tamsyn Muir con su mezcla de nigromantes espaciales y ciencia ficción en Gideon la Novena, demuestran que las tramas románticas entre mujeres pueden coexistir de forma orgánica dentro de universos complejos.

Novelas sáficas populares en Booktok que debes leer:

Los siete maridos de Evelyn Hugo , de Taylor Jenkins Reid: sigue la vida de Evelyn Hugo, una legendaria estrella del cine clásico de Hollywood que, a una edad avanzada, decide romper el silencio y conceder una última entrevista exclusiva a una joven periodista desconocida. A lo largo del relato, la actriz desmenuza la verdad detrás de sus glamorosos siete matrimonios y la revelación de que el gran amor de su vida fue otra mujer.

, de Taylor Jenkins Reid: sigue la vida de Evelyn Hugo, una legendaria estrella del cine clásico de Hollywood que, a una edad avanzada, decide romper el silencio y conceder una última entrevista exclusiva a una joven periodista desconocida. A lo largo del relato, la actriz desmenuza la verdad detrás de sus glamorosos siete matrimonios y la revelación de que el gran amor de su vida fue otra mujer. El color púrpura , de Alice Walker: ganadora del Pulitzer y del National Book Award, esta obra explora las duras vivencias de Celie, una joven mujer afroamericana que habita en el sur de los Estados Unidos a principios del siglo XX. A través de cartas dirigidas a Dios y a su hermana, la protagonista documenta una realidad marcada por el racismo sistémico, la pobreza extrema y la violencia doméstica de un matrimonio forzado.

Falsa identidad , de Sarah Waters: sigue a Sue Trinder, una huérfana criada entre ladrones que acepta participar en un plan para engañar a Maud Lilly, una rica heredera inocente que vive recluida en una lúgubre mansión campestre. Sin embargo, conforme el plan avanza y la convivencia se vuelve más íntima, surge entre ambas jóvenes una pasión intensa e inesperada que trastoca por completo sus lealtades.

La literatura sáfica ha cambiado a lo largo de la historia; sin embargo, sigue siendo fundamental para cualquier tipo de lector que, sin importar sus preferencias temáticas, personales, pueda encontrar una historia que resuene con sus gustos y trascienda las etiquetas de identidad del mercado tradicional.