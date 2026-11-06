El arte afromexicano llega a Madrid con 48 estampas de Oaxaca y Guerrero

OAXACA, Oax.— El Instituto Cultural de México en España, con sede en Madrid, acoge la exposición Gráfica Cimarrón. Arte afromexicano, una muestra conformada por 48 estampas producidas en el Centro Cultural Cimarrón, espacio fundado en 1995 en la comunidad de El Ciruelo, municipio de Pinotepa Nacional.

El centro fue impulsado por el sacerdote Glyn Jemmott, originario de Trinidad y Tobago, quien promovió talleres itinerantes y permanentes de artes plásticas, literatura, música y danza en diversas comunidades costeras de Oaxaca y Guerrero.

La curadora de la exhibición, Lluvia Sepúlveda Jiménez, destacó que estas piezas testimonian el uso del arte como herramienta de resiliencia y fortalecimiento de la identidad comunitaria.

Esta muestra, que se inaugura hoy, podrá visitarse hasta el 20 de enero. Foto: Cortesía Instituto Cultura de México en España.

“Fueron creadas por personas de todas las edades en un espacio que funcionó como una de las semillas originarias de los actuales movimientos de reconocimiento y justicia para los pueblos afromexicanos”.

La exposición presenta las creaciones de Alberta Primitiva (Betty) Hernández Nicolás, Yuyé Hernández Nicolás, Julieta Díaz, Víctor Palacios, Laura Nadia Carmona, Aydeé Rodríguez López, Honorio Hernández, Elder Ávila, Jerónimo Ramos, Francisco Mujica, María Guadalupe Clavel Fernández, así como Alejandro, José Francisco y Tadeo Serrano.

Gráfica Cimarrón. Arte afromexican” estará abierta desde hoy y hasta el 20 de enero.

La muestra es organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Cultural de México en España (ICME) en colaboración con el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y la Colección Francisco Toledo.