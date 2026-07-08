Antonio Malpica presenta Neto Rebollo y el robo del código secreto

Con el objetivo de acercar al público más joven a la lectura de una manera divertida, llega a los estantes infantiles Neto Rebollo y el robo del código secreto, el nuevo libro de Antonio Malpica. La historia sigue a un niño que habla con los animales y que deberá descifrar un misterioso caso.

A lo largo de la historia, tanto niños como adultos descubren el talento de Neto, una habilidad que al propio protagonista puede parecerle poco atractiva, pero que, conforme avanza la trama, se convierte en el punto de partida de una aventura llena de humor y diversión.

En entrevista para Excélsior, Antonio Malpica detalló que tardó tres meses en escribir el libro y compartió que lo que más le gustaría es que los niños disfruten de su esencia humorística.

"Lo que más me gustaría que obtuvieran los niños que lean 'Neto Rebollo y el robo del código secreto' es un muy buen rato de entretenimiento. La verdad es que es un libro, principalmente humorístico, pero también muy mexicano, muy contemporáneo”.

El autor explicó que la idea surgió de su gusto por escribir historias divertidas, convencido de que el humor puede ser una excelente herramienta para acercar a los lectores a los libros.

“Entonces se me ocurrió, pues, la posibilidad de que hubiera un chico, común y corriente, que viviera en esta ciudad, que estuviera en quinto de primaria, que tuviera a sus amigos, en fin. Que no fuera el más listo de la escuela, pero tampoco el más burro, y que tuviera una nada despreciable peculiaridad, y esta es que habla con los animales y estos le contestan. Entonces eso es que da para mucha broma y diversión, creo yo, y de ahí me arranqué”, señaló.

Además de estar escrita por Antonio Malpica, cuenta con las ilustraciones de Trino, quien aporta un toque de humor y personalidad a los animales que acompañan a Neto durante la narración.

Más que una lección, una invitación a disfrutar la lectura

Si bien la historia resalta valores como la amistad, para Antonio Malpica el mayor propósito del libro es demostrar que leer también puede ser una experiencia divertida.

“Me gustaría que fuera un buen recurso de promoción de lectura, por así decirlo. Creo que hacen mucha falta libros humorísticos que jalen a la lectura, que sean atractivos y que hagan a los chicos pasar un buen rato. Me atrevo a decir que yo voy a estar feliz si los chicos lo leen de principio a fin y lo disfrutan. Ya si obtienen algo que los haga aprender o crecer en el trayecto, bueno, pues ya va a ser un plus muy bonito”.

Este ejemplar de Penguin Random House, está recomendado para niños de 9 años en adelante y puede convertirse en un excelente pretexto para compartir la lectura en familia, ya que resulta atractivo tanto para chicos como para grandes. El libro tiene un costo de 249 pesos.

Antonio Malpica presenta Neto Rebollo y el robo del código secreto Foto: Karina Tejada / Excélsior

Antonio Malpica y Trino, dos referentes de la literatura y la ilustración

Antonio Malpica es originario de la Ciudad de México. Su pasión por la escritura lo ha llevado a consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la literatura infantil y juvenil, tanto en México como a nivel internacional.

A lo largo de 26 años de trayectoria ha publicado más de 70 títulos y ha incursionado en géneros como la ciencia ficción, la novela negra y el teatro.

Su carrera le ha valido más de 20 reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el prestigioso White Ravens por Por el color del trigo. Además, fue el primer mexicano en recibir el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil.

Por su parte, José Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino, es un caricaturista e historietista originario de Guadalajara. Ha colaborado en periódicos, libros y revistas, y es autor de obras como Fábulas de policías y ladrones y El Santos vs. La Tetona Mendoza.

Entre los reconocimientos que ha recibido destacan el Premio Nacional de Periodismo (2000), el Premio Nacional de Comunicación (2006), el Premio Inkpot de la Comic-Con y una Catrina de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.