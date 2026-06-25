Apuesta Mijes a experiencia, acepta reglas de Morena 

El presidente municipal con licencia de Escobedo, Nuevo León, Andrés Mijes, apuesta a la experiencia en el servicio público para obtener la coordinación de la defensa de la transformación en esa entidad.

Mijes acudió este jueves a registrarse para participar en las encuestas que realizará el partido Morena para definir al coordinador en Nuevo León.

Yo me precio de ser el que más experiencia tengo en la administración pública en Nuevo León de los que aspiran, tengo cerca de cuarenta años en la administración pública.

“Yo estoy convencido que nuevo León necesita un gran administrador público, no un gobernador que se la pase de viaje por todo el mundo, no un gobernador que no tenga la menor idea de lo que es la administración pública”, aseguró Mijes.

Dijo que el actual gobierno estatal solo “es para la foto” y que es necesario recuperar la grandeza de la entidad

Tenemos un gobierno para la foto, un gobierno para la selfie, un gobierno que tienen en quiebra al Estado de Nuevo León, que tienen quiebra al sistema de agua y drenaje y que va a dejar un serio problema para Nuevo León. Por eso es importante que llegue a la transformación”, destacó el alcalde con licencia.

El aspirante a ser coordinador de la transformación afirmó que aceptará el resultado de las encuestas, incluso si no le favorece y no será factor de división de ese partido en Nuevo León.