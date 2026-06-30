Busca Mijes con jóvenes deportistas cruzar la meta de la transformación

Andrés Mijes se reunió con jóvenes atletas de distintas disciplinas, quienes, a través de un diálogo, compartieron los obstáculos que enfrentan a diario para continuar con su preparación.

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Los deportistas dijeron a Mijes que, en Nuevo León, la juventud en general se esfuerza al máximo por superar las dificultades que enfrenta cada día ante el abandono del Gobierno estatal en temas como movilidad, apoyo a deportistas e inseguridad, por mencionar algunos.

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Durante el encuentro, realizado en un espacio recreativo de la zona metropolitana, los deportistas señalaron la falta de espacios dignos para entrenar, de equipo y los traslados a sus zonas de entrenamiento mediante un transporte urbano deficiente. Incluso, algunos aseguraron que tardan hasta dos horas en llegar.

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Durante el diálogo, los jóvenes expresaron su malestar por el escaso apoyo económico que reciben por parte del Gobierno estatal.

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Aseguraron que, para poder acudir a competencias en otros estados y, principalmente, en otros países, se ven en la necesidad de acudir a los cruceros para “botear” y reunir recursos que les permitan realizar sus viajes.

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Tras escuchar a los jóvenes deportistas, Mijes respondió que escuchar a quienes viven esta realidad es el primer paso para construir soluciones a las verdaderas necesidades de Nuevo León.

“Las soluciones de Nuevo León se construyen desde aquí, desde abajo, escuchando a quienes viven la problemática”.

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El aspirante a ser coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional señaló que el deporte es clave para fortalecer el tejido social y que ya es momento de que los deportistas de Nuevo León reciban el respaldo que merecen.

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“Necesitamos trabajar mucho con los deportistas. Necesitamos que llegue la transformación a Nuevo León y que Nuevo León gane por primera vez en 20 años la Olimpiada Nacional”, indicó.

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Mijes reiteró que continuará reuniéndose con distintos sectores de la sociedad para escuchar sus necesidades y construir, de la mano de la ciudadanía, una agenda con soluciones reales para Nuevo León.