Guía de cenotes en México: lugares para nadar cerca de ruinas mayas

Los cenotes se han convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan nadar, bucear y conectar con la naturaleza. Si eres de los que disfrutan los paisajes con historia y quieres combinar espacios arqueológicos con aguas cristalinas, México tiene opciones imperdibles.

Desde cenotes escondidos hasta aquellos que puedes explorar de cerca, aquí te contamos algunos de los mejores lugares para vivir esta experiencia única.

¿Qué lugares de México tienen cenotes?

¿Qué es Cobá Quintana Roo?

Cobá es una de las zonas arqueológicas más importantes de Quintana Roo. Entre su selva y antiguos caminos se alzan estructuras mayas, destacando la pirámide de Nohoch Mul, considerada una de las más altas de la región.

Muy cerca encontrarás cenotes como Multum-Ha, Choo-Ha y Tancach-Ha, famosos por sus aguas cristalinas. En ellos puedes nadar y refrescarte tras recorrer la zona, pagando una entrada accesible.

Zonas arqueológicas con cenotes Foto: Canva / Ilustrativa

Tulum Quintana Roo

Tulum combina historia y paisajes espectaculares. Sus ruinas mayas, ubicadas frente al mar Caribe, fueron un antiguo puerto amurallado y aún conservan vestigios de murales.

En sus alrededores hay múltiples cenotes ideales para nadar y bucear. Algunos incluso tienen acceso gratuito, lo que los convierte en una opción perfecta para quienes buscan aventura sin gastar demasiado.

Zonas arqueológicas con cenotes Foto: Canva

¿Cuál es el Cenote Sagrado de Chichén Itzá?

Chichén Itzá alberga uno de los cenotes más emblemáticos: el Cenote Sagrado, ubicado a unos 300 metros de la pirámide de El Castillo.

Tiene aproximadamente 50 metros de diámetro, este sitio no está permitido para nadar, pero su valor histórico lo convierte en una parada obligada. Para los mayas, era un espacio ceremonial vinculado al Xibalbá, considerado el inframundo.

Zonas arqueológicas con cenotes Foto: Canva

¿Cómo se llama el cenote de Dzibilchaltún?

Dzibilchaltún resguarda el Cenote Xlacah, un cuerpo de agua abierto y cristalino que en tiempos mayas funcionaba como fuente de abastecimiento.

A diferencia de otros cenotes, aquí sí puedes nadar y disfrutar de su tranquilidad. Tiene una longitud aproximada de 100 metros y el acceso requiere pago, pero vale completamente la experiencia.

Zonas arqueológicas con cenotes Foto: Canva

¿Qué hay en Ek Balam, Yucatán?

Ek Balam es conocida por sus impresionantes relieves y estructuras talladas en piedra, como las llamadas serpientes jeroglíficas.

Muy cerca se encuentra el Cenote Xcanché, uno de los más visitados de la zona. Aquí puedes nadar y disfrutar de un entorno natural rodeado de vegetación, también con costo de entrada.

Zonas arqueológicas con cenotes Foto: Canva

Si estás buscando un plan diferente, estos destinos son perfectos para combinar historia, naturaleza y aventura. Los cenotes no solo ofrecen paisajes impresionantes, también son una puerta a la riqueza cultural del mundo maya.