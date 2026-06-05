Central de Abasto contará con seguridad de ‘altura’

La Central de Abasto (CEDA) de la Ciudad de México se refuerza en materia de seguridad con una torre que estará conectada al C5 y al C2 de la Centra, con la finalidad de tener una mayor cobertura en un área de alto tránsito continuo.

Mónica Pacheco Skidmore, titular de la Central de Abasto de la capital del país, destacó la importancia de esta nueva herramienta para la seguridad.

“Vamos a poner esta torre en este estacionamiento, que tiene un perímetro de 360 grados que nos ayuda, nos fortalece, así como estamos buscando vivir el futbol en la Central, siempre tenemos una Central segura, trabajamos codo a codo con el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez; con Salvador Guerrero, del C5; donde hacemos una gran coordinación, eso se está mostrando porque hemos bajado la incidencia delictiva, ya que nos interesa mucho lo que suceda dentro del mercado más importante de América Latina”.

Esta torre, de ocho metros de altura, estará activa las 24 horas del día y está conectada con la Central de Abasto como con el C5 de la Ciudad de México, que es uno de los centros más robustos y con mayor número de cámaras de videovigilancia de Latinoamérica.

Esta torre, de ocho metros de altura, estará activa las 24 horas del día Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Salvador Guerrero, titular del C5 capitalino, aprovechó para mencionar que la Ciudad de México es y será la urbe más vigilada del Mundial, en contraste con cualquier ciudad de Canadá o Estados Unidos.

“Para poner un ejemplo, hoy ya tenemos 119 mil 753 cámaras en la ciudad, en segundo lugar está Nueva York, con 53 mil”, así lo afirmó el titular del C5 de la Ciudad de México.

En estas acciones de seguridad también la CEDA trabaja en coordinación con la Guardia Nacional, y el Ejército Mexicano, así como con la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina.