De WhatsApp al patrullaje: así funcionará Vecino Vigilante en Cuajimalpa

Un mensaje de WhatsApp podrá activar la atención de policías, Protección Civil o unidades de emergencia en la alcaldía Cuajimalpa.

La alcaldía puso en marcha el programa Vecino Vigilante, una red de grupos organizados por colonia, calle o conjunto habitacional y conectados directamente con el Centro de Operación y Reacción (COR).

El alcalde Carlos Orvañanos explicó que el mecanismo busca agilizar la atención de emergencias mediante un proceso que comienza con el reporte ciudadano y termina con el despacho de la unidad correspondiente.

El vecino podrá escribir el mensaje con sus propias palabras. El sistema está programado para reconocer alrededor de 100 palabras clave relacionadas con situaciones de emergencia y enviar la alerta al COR.

Una vez establecido el contacto, el ciudadano deberá proporcionar la ubicación del incidente —de ser posible en tiempo real— y mantenerse disponible para responder las preguntas de los operadores.

Mientras más breve y preciso sea el mensaje, señaló Carlos Orvañanos, más rápido podrá identificarse lo que ocurre y ubicar a la unidad más cercana.

Desde el Call Center, el reporte será canalizado a la Policía Auxiliar, a los sectores policiales Cuajimalpa o Yaqui o, cuando corresponda, a las unidades de atención de emergencias.

A través de Vecino Vigilante podrán reportarse robos, riñas, personas armadas, disparos y personas en peligro, así como incendios, inundaciones, derrumbes, explosiones, fugas de gas y accidentes con lesionados.

Los grupos serán exclusivamente para emergencias y asuntos de seguridad. No podrán utilizarse para ventas, cadenas, debates políticos ni solicitudes de servicios urbanos.

Quienes incumplan las reglas recibirán una primera advertencia y, en caso de reincidencia, serán expulsados. Un reporte de emergencia falso provocará la salida inmediata del grupo.

“La seguridad no empieza cuando llega la patrulla, empieza cuando los vecinos y vecinas y la policía trabajan juntos”, afirmó el alcalde Carlos Orvañanos.