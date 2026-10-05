Muchas cifras, pero falta saber cómo está la ciudad: Liz Salgado

•⁠ ⁠El mensaje privilegió cifras pero faltan indicadores que permitan conocer y evaluar los resultados

•⁠ ⁠Salud, UTOPÍAS y Metro muestran la necesidad de distinguir entre anunciar, gastar y atender, y resolver efectivamente los problemas de la Ciudad

•⁠ ⁠Gobernar no es acumular cifras, es resolver problemas.

Luego del mensaje ofrecido por la Jefa de Gobierno con motivo de su Segundo Informe, la Diputada panista Liz Salgado consideró necesario pasar de la numeralia presentada a laevaluación de los resultados que las políticas públicas están teniendo en la vida cotidiana de las personas.

“Escuchamos muchas cifras, obras y programas, algunas de ellas importantes y que deben reconocerse. Pero después de un informe de gobierno la ciudadanía también debería poder responder preguntas muy sencillas: ¿cómo está hoy la Ciudad?, ¿qué problemas mejoraron?, ¿cuáles siguen pendientes?, ¿cuánto del rezago hemos podido resolver y qué falta por hacer?”, señaló.

Salgado sostuvo que el mensaje presentó como resultados datos que en realidad corresponden a diferentes etapas de una política pública: presupuesto ejercido, infraestructura construida, acciones realizadas, personas contactadas y, finalmente, resultados obtenidos.

Como ejemplo mencionó la política de salud. En materia de bienestar emocional, el Gobierno informó que 200 profesionales han “atendido” a más de un millón de jóvenes y prevenido 150 casos de riesgo suicida; mientras que Salud Casa por Casa reporta servidores públicos y familias visitadas. En cáncer de mama, se aseguró que se triplicaron las mastografías y se reiteró la meta de llegar a medio millón durante este año.

“Esas son acciones, pero necesitamos dar el siguiente paso. Un contacto no necesariamente es una consulta; una visita no significa que una enfermedad esté controlada; y una mastografía no termina la ruta de atención de una mujer con cáncer. Necesitamos saber cuántas personas fueron diagnosticadas, cuántas recibieron seguimiento, cuántas llegaron al tratamiento y si hoy reciben atención mejor y más oportunamente que hace un año”, explicó.

La misma distinción, señaló, debe hacerse en materia de infraestructura. El mensaje informó que durante 2026 habrá 32 UTOPÍAS “construidas o en proceso de construcción”, aunque al enumerar las que actualmente funcionan menciona ocho y posteriormente incorpora proyectos en distintas etapas de desarrollo.

“Una obra anunciada, una obra en construcción, una obra entregada y una obra en operación no son lo mismo. Todas pueden formar parte de un programa de gobierno, pero la rendición de cuentas debe permitir saber en qué etapa se encuentra cada una y qué resultados está generando para las personas”, afirmó.

En el caso del Metro, Salgado destacó que el Gobierno reportó 48 mil millones de pesos destinados durante dos años y un incremento de 20 por ciento. Sin embargo, consideró que el monto presupuestal por sí mismo no permite conocer cuánto se ha reducido el rezago acumulado en mantenimiento y qué mejoras concretas están experimentando diariamente los usuarios.

“Más presupuesto no significa automáticamente más inversión efectiva ni menor rezago. En el Metro necesitamos saber qué se corrigió, cuánto falta por atender y si tenemos más trenes disponibles, menos fallas, mejores frecuencias y viajes más seguros y eficientes, apuntó.

Para la Diputada panista, estos ejemplos revelan una ausencia más importante en el mensaje del Segundo Informe: una lectura integral sobre la situación actual de la Ciudad y los retos que deberán ordenar los siguientes cuatro años de gobierno.

Finalmente, Salgado lamentó que una rendición de cuentas que podía servir para convocar a una ciudad plural terminara recurriendo nuevamente a la polarización política.

“La Ciudad de México no pertenece a un partido ni puede dividirse entre quienes apoyan al gobierno y quienes piensan diferente. Desde la oposición vamos a reconocer los avances cuando los haya, señalar los problemas cuando existan y, sobre todo, exigir que cada peso, cada programa y cada obra puedan traducirse en resultados para las personas. Porque gobernar no es acumular cifras: es resolver problemas”, concluyó.

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