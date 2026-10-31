Vinculan a proceso a sospechoso por homicidio de Mario García Puga

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó este sábado que obtuvo la vinculación a proceso de Hugo “N” por su probable participación en los delitos de homicidio y portación de arma de fuego, derivados de hechos ocurridos durante una persecución policial que culminó con el atropellamiento y la muerte del gestor cultural, Mario García Puga.

Por estos mismos hechos, Johana “N” y Fátima “N” fueron vinculadas a proceso por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El 24 de octubre de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) perseguían un vehículo relacionado con investigaciones por robo, en el que viajaban los tres imputados.

Durante la persecución, Hugo “N”, quien conducía el vehículo, habría perdido el control y atropellado a García Puga en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

“Al momento de la detención, a Hugo N le fue asegurada un arma de fuego, mientras que a Johana N y Fátima N les encontraron 20 dosis de marihuana a cada una”, señaló la fiscalía.

Al lugar acudieron servicios de emergencia, cuyos paramédicos confirmaron que García Puga ya no contaba con signos vitales.

Mediante entrevistas a testigos y dictámenes periciales en materia de medicina, se logró documentar las lesiones de la víctima e identificar la participación de cada uno en los hechos.

“Con base en estos datos, el agente del Ministerio Público formuló imputación. Luego de valorar los datos de prueba, la autoridad judicial vinculó a proceso a Hugo “N” por los delitos de homicidio y portación de arma de fuego.

“Asimismo, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria por el delito de homicidio”, agregó.Respecto al delito de portación de arma de fuego, corresponderá a la Fiscalía General de la República determinar la situación jurídica.

Johana “N” y Fátima “N” fueron vinculadas a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. “La autoridad judicial les impuso firma periódica mensual y un mes para el cierre de la investigación complementaria”, señaló.