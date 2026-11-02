Madre y niño con disfraz mueren baleados en Día de Muertos en Tepito

Sharon “N” y su hijo Marvin “N”, de tres años, fueron asesinados a balazos mientras viajaban en una motoneta por calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El ataque ocurrió la noche del domingo 1 de noviembre, durante las celebraciones de Día de Muertos, cuando el menor aparentemente se dirigía a pedir “calaverita”.

El doble homicidio provocó una movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), luego de que se reportara que dos personas habían sido lesionadas por disparos de arma de fuego en el cruce de las calles Peñón y Tenochtitlán.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron trasladadas por vecinos a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La SSC-CDMX informó que sus elementos acudieron al lugar tras recibir el reporte de personas heridas por arma de fuego.

Al llegar al lugar, vecinos de la zona informaron que fueron trasladados por sus propios medios a un hospital donde fueron atendidos por personal médico. Posteriormente se notificó su deceso”, precisó la corporación en su comunicado oficial.

De manera extraoficial, se informó que Sharon y su hijo Marvin fallecieron en el Hospital Balbuena, luego de ser ingresados por las lesiones provocadas por los disparos.

El menor portaba un disfraz al momento de la agresión, debido a que aparentemente se encontraba realizando la tradicional petición de “calaverita” por las celebraciones de Día de Muertos.

Agresores huyeron en bicicleta eléctrica

Según la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los presuntos responsables del ataque escaparon a bordo de una bicicleta eléctrica.

Tras los hechos, personal de la corporación comenzó a revisar las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, con el objetivo de identificar a los agresores y establecer la ruta que utilizaron para escapar.

El caso fue turnado a un agente del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el doble homicidio y determinar el móvil de la agresión.

Tanto la SSC-CDMX como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trabajan para localizar a los responsables.

C4 ubica a Sharon con nexos con La Unión Tepito

En sus reportes sobre el caso, el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, identificó a la mujer asesinada como “La Pelos” y señaló que presuntamente estaría relacionada con actividades de extorsión y con integrantes de La Unión Tepito.

De acuerdo con la información difundida por el comunicador, Sharon habría formado parte de un grupo identificado como Los Paraguayos, presuntamente vinculado con dicha organización criminal.

Los señalamientos apuntan a que la mujer habría participado en el cobro de derecho de piso a comerciantes de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Según los reportes de Jiménez, estas actividades presuntamente se realizaban con el apoyo de otros sujetos que ejercían violencia física contra quienes se negaban a entregar dinero.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que el doble homicidio esté relacionado con dichas actividades ni han establecido el móvil del ataque.

Antecedentes de presunta extorsión en la CDMX

Carlos Jiménez había difundido previamente información sobre “La Pelos”, en julio pasado, cuando la señaló como presunta integrante de Los Paraguayos, grupo al que relacionó con La Unión Tepito.

En aquella ocasión, el periodista reportó que la mujer habría sido detenida por su presunta participación en actividades de extorsión contra comerciantes de la capital.

Sin embargo, de acuerdo con esa información, recuperó su libertad luego de que las víctimas declinaran presentar una denuncia formal ante las autoridades.

Estos antecedentes forman parte de los señalamientos difundidos por el comunicador, mientras que las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del ataque ocurrido en la colonia Morelos.