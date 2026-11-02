Rescatan a dos hombres tras caer a una fosa de seis metros en Milpa Alta | VIDEO

Dos hombres de 45 y 22 años de edad resultaron lesionados luego de caer a una fosa de aproximadamente seis metros de profundidad, al interior de un panteón ubicado en la alcaldía Milpa Alta.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron en el cementerio localizado sobre la avenida 5 de Mayo, en la colonia San Antonio Tecómitl.

Tras recibir el reporte de la emergencia a través de la frecuencia de radio, elementos de la SSC se trasladaron al lugar, donde solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para atender a los dos hombres.

En coordinación con personal de Protección Civil, los policías participaron en las labores de rescate. Con ayuda de cuerdas y camillas, los equipos de emergencia lograron sacar a ambas personas de la fosa.

Hasta el momento, la información proporcionada por la SSC no detalla las causas de la caída ni el estado de salud de los lesionados.

La dependencia capitalina reiteró su compromiso de brindar atención oportuna ante situaciones de riesgo y de trabajar de manera coordinada con otras instituciones para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.