Vinculan a extorsionadores, engañaron a funcionaria de SRE con falso accidente

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró la captura y vinculación a proceso de Héctor “N” y Miriam “N”, señalados por su presunta participación en una extorsión agravada mediante la cual una servidora pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue engañada para transferir más de 229 mil pesos, bajo la falsa versión de que su jefe había atropellado y causado la muerte de una menor de edad.

Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2021, cuando la víctima recibió una llamada telefónica en su centro de trabajo; un hombre le aseguró que su jefe había sufrido un accidente automovilístico y que, debido a que el seguro del vehículo estaba vencido, era urgente realizar depósitos bancarios para evitar que enfrentara consecuencias legales.

La investigación de la Fiscalía capitalina establece que inicialmente los extorsionadores solicitaron una cantidad menor, pero las exigencias crecieron hasta alcanzar un millón de pesos.

Antes de descubrir que todo era un engaño, la trabajadora realizó seis transferencias bancarias por un monto total de 229 mil pesos a diversas cuentas.

La estafa quedó al descubierto cuando logró comunicarse con su jefe, quien confirmó que nunca había estado involucrado en ningún percance vial.

A partir del rastreo de los movimientos financieros y otras diligencias ministeriales, la FGJCDMX identificó que parte del dinero había sido depositado en cuentas bancarias registradas a nombre de Miriam “N” y Héctor “N”, lo que permitió solicitar las órdenes de aprehensión en su contra.

Las indagatorias llevaron a los agentes de la Policía de Investigación hasta Guadalajara, Jalisco, donde, con apoyo de la Fiscalía estatal, fue localizada y detenida Miriam “N”. Tras ser trasladada a la Ciudad de México, un juez la vinculó a proceso por el delito de extorsión agravada y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Las investigaciones continuaron hasta ubicar a Héctor “N”, quien fue detenido el pasado 17 de junio en el mismo inmueble donde había sido capturada su presunta cómplice.

Posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México y, durante la audiencia inicial celebrada el 22 de junio, un juez determinó vincularlo a proceso por el mismo delito, además de ordenar su permanencia en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía capitalina informó que la investigación continúa abierta para identificar a otros posibles integrantes de la red de extorsión que participó en el fraude telefónico.

La institución advirtió que se trata de una modalidad delictiva que continúa afectando el patrimonio de ciudadanos mediante llamadas en las que se simulan accidentes, secuestros o emergencias familiares, por lo que pidió a la población, estará atenta y evitar ser víctima de este fraude.