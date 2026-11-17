Vendedores ambulantes de la Alameda Central bloquean Eje Central
Los manifestantes afirmaron que desde hace tres meses no pueden trabajar por el retraso en la entrega de sus permisos
Comerciantes de la Alameda Central bloquearon la circulación sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas con dirección al norte, a la altura del Palacio de Bellas Artes. Con esta movilización exigen al gobierno capitalino que se les otorguen los permisos correspondientes para realizar sus ventas decembrinas en la zona.
Poco después de las 14:00 horas, un grupo de al menos 50 vendedores, cerraron la vialidad apoyados con motocicletas y bicicletas eléctricas.
Los inconformes señalaron que llevan más de tres meses sin poder trabajar y advirtieron que no retirarán el bloqueo hasta ser atendidos por las autoridades.
Al lugar acudió personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el cual se reunió con los representantes de los manifestantes; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre algún acuerdo.
La afectación vial se concentra sobre la avenida Juárez y alcanza el Paseo de la Reforma.