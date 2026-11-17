Comerciantes de la Alameda Central bloquearon la circulación sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas con dirección al norte, a la altura del Palacio de Bellas Artes. Con esta movilización exigen al gobierno capitalino que se les otorguen los permisos correspondientes para realizar sus ventas decembrinas en la zona.

Poco después de las 14:00 horas, un grupo de al menos 50 vendedores, cerraron la vialidad apoyados con motocicletas y bicicletas eléctricas.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Los inconformes señalaron que llevan más de tres meses sin poder trabajar y advirtieron que no retirarán el bloqueo hasta ser atendidos por las autoridades.

Al lugar acudió personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el cual se reunió con los representantes de los manifestantes; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre algún acuerdo.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

La afectación vial se concentra sobre la avenida Juárez y alcanza el Paseo de la Reforma.