Vecinos honran con ofrenda a perritos víctimas de envenenamiento en Condesa

Vecinos de la colonia Condesa montaron un altar del Día de Muertos junto al área canina del Parque España para honrar a los perros fallecidos por un probable envenenamiento masivo en este punto de la Ciudad de México. Entre flores de cempasúchil y pan de muerto, los habitantes exigieron frenar las agresiones contra los animales del sector.

El altar exhibe las imágenes de tres de las víctimas con la leyenda: “Ofrenda en memoria de los perritos envenenados en este parque: Rufián, Ramoncito y Lola”, en medio de reclamos de vecinos que exigen dar con los responsables de haber esparcido sustancias tóxicas en las áreas verdes.

También hubo otra víctima de ese hecho que fue calificado como maltrato animal por la misma fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde.

El sábado dictaron prisión preventiva a Salvador “N”, el hombre identificado y detenido como presunto responsable de haber dejado en el Parque España y en calles aledañas embutidos con metomilo, un insecticida utilizado en grandes cultivos para combatir las plagas.

“Mordieron a mi hijo y mataría a todos los perros si pudiera”, manifestó Salvador “N” tras ser detenido el viernes pasado.

Alcaldía y FGJCDMX indagan la agresión; área canina permanece acordonada

Tras la confirmación de la muerte de tres caninos y la atención médica de otros más que luchan por su vida en clínicas de la calle Pachuca, el área restringida para perros fue clausurada de forma preventiva con cintas de seguridad para permitir los peritajes e inspecciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y personal del sector.

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, expresó su indignación por los hechos y solicitó formalmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la revisión prioritaria de las cámaras de videovigilancia del C5 y particulares instaladas en el perímetro.