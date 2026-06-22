Usuarios reportan pérdidas y retrasos por obras en Línea 2 del Metro

El secretario de Movilidad, Ulises García, expuso que la remodelación de la Línea 2 del Metro generó “molestias temporales” a los usuarios, pero algunos usuarios entrevistados expresaron que padecieron afectaciones a su economía y, en algunos caso,s llegadas tarde al trabajo, derivado de cierres de estaciones y de las obras.

"Nos vimos muy afectados por los cierres, yo tardaba mucho más en llegar a trabajar y era un relajo usar el RTP, por las filas enormes que se hacían" dijo a Excélsior Aurora de 70 años, quien estaba ayer en la estación Portales.

Mientras que Laura, abogada de 28 años, consideró que se vivieron semanas complejas pues no solo se cerraron alternadamente estaciones de la línea 2, y había que tomar el RTP, sino que había un carril cerrado en Tlalpan por la obra del Jardín Flotante “así que en auto o en Metro, llegar al centro se volvió muy complicado”.

La falta de señalización adecuada y las condiciones de las áreas de trabajo también derivaron en incidentes médicos. Especial

Para Ulises, un psicólogo de 34 años, las obras de la Línea 2 del Metro implicaron “demasiada afectación porque me tardaba demasiado en llegar al trabajo: antes hacía 10 minutos a General Anaya porque yo sólo recorro cuatro estaciones del metro para llegar, pero cuando hubo cierres tardaba 30 minutos o más, tuve que gastar en Uber o taxi muchos días, y a veces de plano era mejor caminar por el tráfico que había".

El Sistema de Transporte Colectivo metro dio a conocer que durante las obras de la Línea 2, hubo en total 193 personas con fracturas o esguinces, por caídas o tropiezos en la zona de obras.

Al respecto Ulises consideró que la clave para evitar que esto se repita durante la remodelación de la Línea 3 del metro, que va de Universidad a Indios Verdes, será destinarle más tiempo a las obras, planearlo con mayor detalle, para que no haya riesgo de caídas en la zona de obras.