Brugada anuncia rehabilitación de Línea 3 del Metro; ¿cuándo iniciarán los trabajos?

Al reinaugurar la estación del metro Taxqueña en la línea 2 del Metro, la jefa de gobierno, Clara Brugada y el secretario de movilidad Héctor Ulises García Nieto, dieron a conocer que iniciará la remodelación de la línea 3 del Metro después del Mundial de Futbol, con el mismo esquema que se usó en la línea 2: sin interrumpir el servicio del metro.

Ya se demostró que sin parar las líneas se pueden hacer acciones contundentes, cotidianas, eso va a significar una intervención profunda en la línea 3 - la línea verde que va de Universidad a Indios Verdes- se va a detener lo menos posible, pero queremos comunicar a la ciudadanía que esta manera de hacer las cosas quiere optimizar los tiempos muertos, que en realidad no son muertos porque son de actividades cotidianas en el metro de mantenimiento de servicios, pero vamos a intensificarlo", dijo García Nieto durante la re inauguración de la línea 2 de Taxqueña.

Y expuso que lo que buscan es "no suspender el servicio en la medida de lo posible y continuar diariamente con acciones contundentes que vayan a una renovación integral. Ese es el reto. Ya demostramos que se puede y ese reto lo que no debe de hacer es parar un día su actividad cotidiana para lograr el objetivo".

Por otro lado pidió disculpas a todos los usuarios por las demoras pero insistió en que "ahora sí van a ver que está valiendo la pena estas intervenciones Y si no, pues seguiríamos en un deterioro de las instalaciones y esa no es la intención".