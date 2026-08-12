Explosión en restaurante de la colonia Roma deja 11 lesionados

Un total de 11 personas lesionadas, entre ellas siete bomberos, dos elementos de Protección Civil y dos policías, es el saldo preliminar de una explosión por acumulación de gas en el restaurante La Cabrera, ubicado en la avenida Álvaro Obregón, de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, informó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

El siniestro se suscitó la noche de este miércoles cuando los bomberos acudieron a atender un incendio por cortocircuito en una campana extractor en la zona de cocina.

Los vulcanos ya habían extinguido el incendio cuando se suscitó la explosión por acumulación de gas, informó Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Las 11 personas lesionadas fueron atendidas por paramédicos en el sitio y luego trasladas al hospital.

Actualizo la información. #AlMomento, se reportan siete bomberos, dos policías y dos personas de Protección Civil de alcaldías lesionados por la deflagración en este restaurante. Reitero que todos ellos ya han sido trasladados al hospital para recibir atención médica. Continúo… — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 13, 2026

Cerca de las 21:00 horas informó que se tuvo “un llamado de emergencia a un restaurante, teníamos el llamado de emergencia que consistía en un incendio. Nos presentamos como de costumbre, se extingue el incendio, me informan en tiempo real lo que estaba ocurriendo y momentos después, ya una vez extinguido el incendio al interior de este restaurante, lo que teníamos como información es que se trataba del extractor, de lo que conocemos como campana, que están en las cocinas, en los restaurantes. teníamos esa información. Momentos después se da una deflagración por acumulación de gas”.

Previo a la explosión ya se habían realizado las maniobras de evacuación del establecimiento y departamentos cercanos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que cuerpos de emergencia acudieron a atender el siniestro.

Por la noche, se realizaban las acciones para descartar daños al inmueble que alberga el restaurante y a otros cercanos.

La explosión se registró la noche de este miércoles cuando los bomberos acudieron a atender un incendio por cortocircuito en una campana extractor en la zona de cocina. Foto: Ricardo Vitela

Lesionados presentan heridas menores: Alessandra Rojo de la Vega

Por Iván Mejía

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que los lesionados presentan, en principio, heridas de consideración menor y fueron trasladados a distintos hospitales, entre ellos el Rubén Leñero, el Hospital General Dr. Enrique Cabrera (Álvaro Obregón) y el Hospital San Angel Inn Chapultepec, donde se reportan estables.

La edil detalló que, además de las cuatro personas lesionadas confirmadas en la tarjeta informativa, durante la atención de la emergencia participaron servidores públicos de la alcaldía, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Tras controlar la emergencia, las autoridades iniciaron la revisión del inmueble y de los edificios aledaños para descartar daños estructurales y garantizar que no exista riesgo para los habitantes de la zona.

Rojo de la Vega explicó que todos los ocupantes del edificio y del restaurante fueron evacuados antes de la explosión, por lo que no hubo personas atrapadas ni riesgo inmediato para los vecinos.

Agregó que, en caso de que las inspecciones determinen afectaciones estructurales que impidan el regreso de los residentes a sus viviendas, la alcaldía buscará alternativas para brindarles apoyo.

La emergencia fue controlada por los cuerpos de atención, que permanecieron en el sitio realizando las labores necesarias para eliminar riesgos y asegurar la zona, mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión las causas del incidente.

Desalojan a unas 80 familias

Por Ricardo Vitela

Ante el riesgo que representaba el inmueble, elementos de los cuerpos de emergencia realizaron la evacuación preventiva de aproximadamente 80 familias, cuyos integrantes habitan en 16 departamentos ubicados en la parte superior del restaurante.

La zona fue acordonada y se mantienen labores de seguridad para evitar que vecinos y transeúntes se acerquen al inmueble mientras continúan las revisiones.

Será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar con precisión qué provocó la explosión, así como establecer si existieron condiciones que favorecieron la acumulación de gas dentro del establecimiento.

Las autoridades mantienen bajo resguardo el sitio mientras se llevan a cabo los peritajes y se determina si el inmueble presenta condiciones de seguridad para que las familias puedan regresar a sus viviendas.