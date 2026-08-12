Presentan reformas para fortalecer combate contra despojos en CDMX

Durante la comisión permanente del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Mario Sánchez del PAN, presentó un conjunto de reformas contra el despojo, entre ellas una reforma al Código Fiscal para que no se puedan usar los comprobantes de pago de predial para acreditarse como dueño de una propiedad.

Esto se debe a que muchos despojadores usan ese método para ostentarse como dueños, lo que hace casi imposible que los legítimos dueños recuperen su propiedad.

El lunes hicimos un compromiso público y hoy venimos a cumplirlo. Patrimonio Seguro no será una campaña ni una conferencia de prensa: será una ruta de reformas concretas para cerrar, una por una, las puertas que hoy encuentran abiertas los despojadores”, dijo Sánchez Flores al presentar su iniciativa durante la sesión virtual del Congreso local.

El diputado local panista propuso una reforma al artículo 1151 del Código Civil, para establecer que la prescripción de la posesión de una propiedad “no podrá fundarse en despojo, violencia, ausencia de consentimiento, simulación, suplantación de identidad, falsificación documental u otro hecho ilícito”.

También presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Notariado para la Ciudad de México, para que se verifiquen identidades, poderes, documentos, antecedentes registrales y trazabilidad de pagos, antes de que se realice cualquier modificación de la propiedad ante notario.

Así como una iniciativa de reforma a la ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios para la Ciudad de México, con el propósito de fortalecer las obligaciones de inmobiliarias y profesionales para verificar y documentar las operaciones en las que intervengan y generar mecanismos de trazabilidad.

Esta es la primera iniciativa, pero no será la última. Vamos a revisar cada grieta jurídica que pueda ser utilizada para despojar a una familia y vamos a proponer las reformas necesarias para cerrarla. Porque los despojadores buscan adelantarse a la ley; nuestra obligación es hacer que la ley se adelante a ellos”, afirmó.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Hacienda, con la opinión de la Comisión Registral, Notarial y de Tenencia de la Tierra.