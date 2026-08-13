En la CDMX, 80% de las banquetas está en mal estado y es excluyente

El 80% de las banquetas en la Ciudad de México está en mal o en muy mal estado, determinó un estudio elaborado por The Place Institute.

Su director, Guillermo Bernal, indicó que 20% de las banquetas restantes está en condiciones aceptables y, de ellas, sólo 3% es apta para el desplazamiento de adultos mayores a los 80 años y otros grupos con movilidad limitada.

Banquetas en mal estado Cortesía

Pero las banquetas óptimas se ubican en zonas exclusivas como Masaryk, en Polanco, mientras que en otras zonas más vulnerables y periféricas están en mal estado, reventadas, invadidas, a desnivel, entre otros obstáculos.

Tal es el caso de Avenida Guerrero, en San Bernabé, en La Magdalena Contreras; calle Agustín Delgado, colonia Tránsito y Frontera, en colonia Roma, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc, y Avenida de la Culturas Prehispánicas en Iztapalapa, entre otras que tienen espacios delimitados para uso peatonal en estado deficiente.

Especialistas afirman que las condiciones de las banquetas impactan en varios rubros, entre ellos el de salud pública. Cortesía

Las condiciones de esta infraestructura urbana provocan que cientos de personas se lesionen, advirtió Bernal.

“En México hay 17 millones de adultos mayores y muchos de ellos se caen y se fracturan por las banquetas en ese estado. Entonces, esto es una carga brutal hacia el sistema de seguridad social, para empezar. Y, por otro lado, también la gente que se cae, o sea, los adultos mayores que se caen y se fracturan muchas veces la cadera ya dejan de salir de su casa, se caen y se quedan aislados en su casa”, lamentó.

Impacto en diversos flancos

Bernal indicó que es necesario atacar esta problemática no sólo desde la perspectiva de movilidad, sino también de salud pública porque las condiciones de las banquetas provocan incidentes que resultan en fracturas o lesiones a los peatones.

“Es un tema de salud pública, es un tema donde la gente no sale, vive menos porque le da miedo caerse. ´Esa es la realidad de esta ciudad. La gente, a mí me da terror, no sé si es que mi abuelita salga a la calle sola, a ver mi mamá, me da miedo que salga a la calle sola porque pues en esta ciudad, desafortunadamente, todas las banquetas están chuecas, están rotas y pues sí, es un tema muy grave”, indicó.

Decenas de banquetas están obstruidas, lo que impide el tránsito peatonal. Cortesía

En el marco del Día Internacional del Peatón que se celebra el próximo lunes, Bernal y el equipo de The Place Institute presentarán los resultados del estudio y realizarán intervenciones tácticas en banquetas de la capital.

“Hay que replantear la política pública, pensarla desde el cuidado, de empezar a cambiar de fondo, no solamente las vías para el automóvil, enfocarnos en banquetas, empezarnos a enfocar en que las banquetas deben tener las medidas adecuadas, empezar con programas pilotos y empezarlo a hacer en calles completas, pero de fondo, empezar realmente no a parchar, no a vamos a arreglar este cachito, es hacer banquetas completas”, consideró.