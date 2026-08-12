Denuncian atropellamiento intencional de la perrita Kira en calles de Iztapalapa

Una perrita se debate entre la vida y la muerte, luego de ser atropellada intencionalmente por una mujer que conducía su automóvil en la Unidad Habitacional Paraje San Juan, en la alcaldía Iztapalapa.

El pasado 31 de julio, a las 10 de la mañana, la perrita mestiza, de 10 años de edad, tomaba el sol junto con otro perrito en una calle de tránsito local; sin embargo, Estela “N”, quien conducía un vehículo compacto azul, salió de su domicilio en compañía de otra mujer, subieron al coche y aceleraron, pasándole el vehículo por encima.

La receta médica de Kira registra el diagnóstico veterinario tras el atropellamiento ocurrido en Iztapalapa y las indicaciones para su atención. Especial

Por el hecho, la titular responsable de la perrita le solicitó, sin éxito, a su vecina que pagara las curaciones, ya que se percataron de que el accidente se pudo haber evitado; incluso, hay cierto dolo por parte de la conductora.

Por las lesiones, la perrita fue llevada de urgencia al Hospital Veterinario de la Ciudad de México, donde le diagnosticaron politraumatismo, contusión pulmonar y fractura de pubis, por lo que su pronóstico es reservado.

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Asimismo, ya se le practicó una cirugía, donde se le reconstruyó la vejiga, y se le da seguimiento y atención médica en Servicios Profesionales de Salud Animal, donde se espera que realicen una cirugía más para reconstruir el hueso de la cadera.

Karla, titular responsable del animalito, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU); sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta de las autoridades, al no querer notificar a la persona responsable para que se haga cargo de los gastos médicos y tenga una sanción por el daño ocasionado a la pequeña Kira.