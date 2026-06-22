Metro tendrá horario especial el miércoles por juego del Tri; ¿hasta que hora habrá servicio?

La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que el próximo miércoles el servicio del Metro se extenderá hasta las 1 de la madrugada del jueves por el juego de futbol de la selección nacional mexicana contra Chequia.

Así lo dijo al re inaugurar la estación Taxqueña, General Anaya, Ermita y Portales y descartó que las obras en la línea 2 del Metro se hayan limitado a "arreglar la imagen del Metro" y detalló que de los 2 mil 200 millones de pesos invertidos "las dos terceras partes, más de 1400 millones se fueron al mantenimiento estratégico del metro y solo una tercera parte se destinó para arreglar las estaciones".

Al reinaugurar las estaciones Taxqueña, General Anaya, Ermita y Portales, Brugada expresó que 35 por ciento de la inversión de 2200 millones de pesos "35% es decir 782 millones se destinaron a la renovación integral de 19 estaciones".

Y expuso que ha habido "una campaña permanente" para tratar de desprestigiar las obras.

Se instalaron torniquetes electrónicos y se cambiaron los que ya estaban instalados. Cortesía

Y afirmó que "el metro es la prioridad para el gobierno de la ciudad de México. Les guste o no a los que no usan el metro. Así que esta gran inversión del metro no es una obra ni superficial, ni cosmética si fuera solo cosmética los trenes seguirían igual".

Por su parte el director general del Metro Adrián Rubalcava, detalló que un total de 950 millones de pesos se destinaron a los trenes y vías, y mediante el mantenimiento "se logró alcanzar un número de 34 trenes" de los cuales 7 se recuperaron por completo con esta inversión, dio a conocer Rubalcava.

"Cada tren tiene la capacidad de transportar 2 mil personas en su máxima capacidad, lo que hace que tengamos la posibilidad de transportar un número importante de personas que antes no se tenían. Además la renovación del sistema de iluminación al interior de los trenes se llevó a cabo en su totalidad, cambiando las luminarias de normales a luz LED y el cambio total de todas las tapas de iluminación" explicó el director general del Metro.

Además se recuperaron los ventiladores de los 34 trenes, se le dio mantenimiento a Paredes y techos, se cambiaron los asientos y se pintaron.

"De igual manera se hizo el cambio total de todos los pisos de los trenes (...) se adquirieron 161 kits de mantenimiento (...) siendo esta la adquisición más grande de los últimos cinco años. Se dio también mantenimiento y reparación a más de 50 muelles de los trenes. Se dio también el cambio total de la reparación de tarjetas electrónicas, de tracción, se adquirieron 72 tarjetas electrónicas y 16 consolas de cabina", detalló Rubalcava.

Se instalaron torniquetes electrónicos y se cambiaron los que ya estaban instalados en general Anaya, Ermita, Portales, Nativitas, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Revolución.

También dio a conocer que se concluyó el mantenimiento y modernización de las salas de máquinas en Cárcamos "donde se localiza el equipo de bombeo para el desalojo del agua que capta el sistema de drenaje en todas las estaciones con un monto de 13 millones de pesos. Así como la modernización del sistema contra incendios tipo húmedo que consiste del suministro e instalación de los equipos de bombeo, tuberías y accesorios del sistema de protección contra incendios en todas las estaciones de línea dos con un monto de 60 millones de pesos".