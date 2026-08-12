Semovi acumula casi dos mil vehículos eléctricos registrados

Suman mil 754 Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (Vemepe) registrados ante el gobierno de la Ciudad de México, reportó este miércoles la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Lo que ocurre a poco más de un mes de que la dependencia inició el registro de las unidades de Vemepe, así como el registro de los Vehículos Eléctricos Personales (VEP).

La Semovi recordó que a partir del 20 de noviembre iniciarán las sanciones a quienes no registren sus vehículos.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

Las primeras dos sanciones serán de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, unos mil 175 pesos.

Los reincidentes a partir de la tercera sanción se elevarán a 15 UMA o unos mil 762 pesos.

Y los reincidentes, con cinco o más sanciones, la multa se eleva a 20 UMAS o unos dos mil 350 pesos.

La Semovi mantiene habilitada la plataforma para el registro de este tipo de vehículos.