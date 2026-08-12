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Semovi acumula casi dos mil vehículos eléctricos registrados

Las sanciones para las unidades no registradas comenzarán a partir de noviembre de este año

Por: Jonás López

CIUDAD DE MÉXICO, 12MARZO2025.- Las bicicletas y patines eléctricos serán reguladas en las reformas propuestas a la Ley de Movilidad y al Reglamento de Tránsito. Una vez aprobadas, las bicis eléctricas deberán cumplir con los siguientes requisitos: portar placas y tarjeta de circulación, usar casco, no circular por ciclovías ni por carriles confinados y no desplazarse sobre banquetas o zonas peatonales. Los patines eléctricos y scooters, seguirán siendo considerados vehículos no motorizados y deberán circular en ciclovías o en el carril derecho cuando no haya infraestructura ciclista. Esto con la finalidad de disminuir accidentes y cuidar el medio ambiente.FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
Las primeras dos sanciones serán de 10 Unidades de Medida y ActualizaciónFoto: Graciela López Cuartoscuro 

Suman mil 754 Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (Vemepe) registrados ante el gobierno de la Ciudad de México, reportó este miércoles la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Lo que ocurre a poco más de un mes de que la dependencia inició el registro de las unidades de Vemepe, así como el registro de los Vehículos Eléctricos Personales (VEP).

La Semovi recordó que a partir del 20 de noviembre iniciarán las sanciones a quienes no registren sus vehículos.

CIUDAD DE MÉXICO, 06MAYO2026.- A partir del 1 de septiembre de 2026, los vehículos eléctricos personales de mayor velocidad, como algunos scooters, deberán contar con placas y licencia para circular en la capital, como parte de las reformas al Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México para reforzar la seguridad vial. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM
Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro 

Las primeras dos sanciones serán de 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, unos mil 175 pesos. 

Los reincidentes a partir de la tercera sanción se elevarán a 15 UMA o unos mil 762 pesos.

Y los reincidentes, con cinco o más sanciones, la multa se eleva a 20 UMAS o unos dos mil 350 pesos. 

La Semovi mantiene habilitada la plataforma para el registro de este tipo de vehículos.

Si utilizas un Vehículo de Movilidad Eléctrica Personal, es momento de realizar el proceso correspondiente para darlo de alta. Realiza tu trámite para contribuir a una movilidad más ordenada, segura y responsable”, difundió en sus redes sociales.

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