No daremos tregua al despojo en CDMX: Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, refrendó el compromiso de su administración para combatir el delito de despojo y aseguró que en la capital del país no habrá tregua.

“El patrimonio de las familias no se toca. No daremos tregua al despojo, con toda la fuerza de la ley y del gobierno vamos a prevenirlo, vamos a perseguirlo y vamos a revertirlo” enfatizó.

Asimismo, recordó que un día a la semana 100 abogados estarán en el Zócalo de la Ciudad de México para atender a víctimas de este delito, brindarles asesoría jurídica y, en caso de ser necesario, asumir si representación jurídica.

“Quien intenté arrebatar una vivienda, debe saber, debe tener la absoluta claridad que en esta ciudad la propiedad y el patrimonio de las familias se defiende”, mencionó.